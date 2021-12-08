В Петербурге простятся с народной артисткой РСФСР Ниной Ургант

В 10:00 в театре начнется гражданская панихида. В ней примут участие официальные лица, родные, близкие, друзья и коллеги актрисы. С 11:00 до полудня здесь пройдет церемония возложения цветов, в которой смогут принять участие все желающие. Дальнейшее прощание пройдет в узком кругу. Члены семьи высказали пожелание не указывать место упокоения актрисы.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Прощание с актрисой театра и кино народной артисткой РСФСР Ниной Ургант пройдет в среду в Петербурге в Александринском театре, с которым связана ее творческая судьба.

Об уходе Ургант скорбит Александринский театр, где она создала десятки блистательных образов в спектаклях классического и современного репертуара и пользовалась огромным уважением и любовью со стороны зрителей и коллег. С большой теплотой в беседе с корр. ТАСС вспомнил о Нине Ургант ветеран труппы народный артист России Николай Мартон.

"Мы с Ниной Николаевной пришли в театр в 1963 году почти одновременно: она - из Театра имени Ленинского комсомола, а я - из Крымского театра, и едва ли не с самого начала мы оказались партнерами - сначала в спектакле "Встреча", потом в "Мари-Октябрь". Всего у нас было семь или восемь совместных спектаклей. Ее любили все - и зрители, и театральная критика, и актеры, и мы, ее партнеры, среди которых были Николай Симонов, Игорь Горбачев, Аркадий Волгин, Сергей Паршин. Эти встречи с ней на сцене останутся и в памяти моей, и в сердце на всю жизнь", - сказал Мартон.

О высоком признании заслуг Ургант в профессиональном сообществе свидетельствуют ее награды - премия "Золотая маска" в номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" (2013), а также первый почетный знак "Александринская роза", учрежденный в театре в 2019 году. В нынешнем году она стала лауреатом премии "Звезда театрала" в почетной номинации "Легенда сцены".

Нина Ургант скончалась на минувшей неделе в 92 года.