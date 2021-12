Первый Международный фестиваль фильмов ужасов "Хоррор Фест" откроется в России

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Первый Международный кинофестиваль фильмов ужасов "Хоррор Фест" пройдет в пяти городах России, среди которых Москва и Санкт-Петербург. Зрителям и жюри во главе с актером и режиссером Данилой Козловским предстоит оценить редкие картины из программ престижных мировых смотров, рассказали ТАСС в пресс-службе события.

"С 9 по 12 декабря в пяти городах-миллионниках, включая Москву и Санкт-Петербург, пройдет I Международный кинофестиваль "Хоррор Фест". Это будет уикенд российских премьер редких фильмов ужасов с самых престижных мировых смотров - Канн, Венеции, Торонто, Шанхая, Монреаля, Сиджеса и Трайбеки. У многих из этих картин нет прокатчика в России - так что увидеть их на большом экране мы пока сможем только на фестивале", - рассказали в пресс-службе.

Программа включает девять фильмов, фестиваль откроет франко-испанский триллер "Бабушка" (La Abuella, 2021) Пако Пласа о страхах юной модели, вынужденной вернуться из Парижа в Мадрид из-за болезни бабушки. Также зрителей ожидает комедийный хоррор "Вали отсюда" (Tao chu li fa yuan, 2020) режиссера Ван Инфаня, "Венецияфрения" (Veneciafrenia, 2021) Алекса де ла Иглесии о жителях Венеции, готовых расправиться с туристами, нарушающими их покой, американская драма "Мое сердце не будет биться, пока ты не прикажешь" (My Heart Can't Beat Unless You Tell It To, 2020) Джонатана Куартаса о том, что происходит с семьей, когда один из ее членов становится вампиром, и другие проекты.

На закрытии смотра покажут картину "Оленьи рога" (Antlers, 2021) Скотта Купера, герои которой сталкиваются с древним злом из индийских легенд. Одним из продюсеров ленты выступил Гильермо дель Торо - создатель "Лабиринта фавна" (El laberinto del fauno, 2006) и оскароносной "Формы воды" (The Shape of Water, 2017).

Жюри международного фестиваля возглавил актер и режиссер Данила Козловский. В рамках смотра также представит свой новый проект "Карамора", действие которого развернется в альтернативной реальности Российской империи начала XX века. Вместе с ним выбирать победителя будут режиссер Святослав Подгаевский, продюсер Иван Капитонов и актер Андрес Пуустусмаа. Смотр также пройдет в Екатеринбурге, Новосибирске и Казани.