Полный гид по вселенной "Матрицы: Воскрешение" — что нужно знать о новом фильме

Более 20 лет назад фантастический фильм "Матрица" сестер Лилли и Ланы Вачовски изменил мир кино, изобрел собственный киноязык и поставил перед зрителями ряд философских вопросов, которые не потеряют своей актуальности, пока живо человечество. Казалось бы, что с выходом последней части легендарной франшизы "Матрица: Революция" в этой истории была поставлена точка. Однако жажда все переснимать и перезапускать добралась и до этого проекта. После долгих слухов продолжение все-таки было снято. Точнее, это не продолжение. А что же это тогда? Для того чтобы сориентироваться в новом фильме "Матрицы", мы создали для вас этот гид, который собрал в себе все, что известно о творении Вачовски. После долгого ожидания и постоянных переносов из-за ковида картина наконец-то выходит в кино.

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Кто работал над новым фильмом После того как сестры Вачовски закончили работу над третьим фильмом франшизы "Матрица: Революция", они дали четко понять, что не намерены снимать продолжение. Сюжет и герои были отданы на откуп компьютерной игре, которая стала как бы официальным продолжением "Матрицы". Однако в 2014 году во время промотура нового фильма "Восхождение Юпитер" возникли слухи о том, что студия Warner Bros. задумывается о еще одной части знаменитой франшизы. В ответ на них Лана Вачовски заявила, что идея о продолжении во времена бесконечных ребутов и ремейков особенно неприятна. Тогда сестры переживали не самый простой период — с разницей в пять недель ушли из жизни их родители, а Лилли и Лана находились в процессе смены пола. Они справлялись с этими состояниями по-своему: Лилли не хотела возвращаться к прошлому, поэтому ушла с головой в новые проекты, а для Ланы воскрешение родных сердцу Нео и Тринити, наоборот, помогло справиться с горем. В 2017 году начались уже официальные разговоры о продолжении "Матрицы". В итоге сестры решили впервые за всю историю их карьеры разделиться, поэтому режиссером единолично стала Лана Вачовски. Лилли же дала свое благословение.

Описание Лана Вачовски на съемках фильма "Матрица: Воскрешение" © Warner Bros.

Вачовски работала над сценарием совместно с Дэвидом Митчеллом, чью книгу "Облачный атлас" они вместе с сестрой адаптировали в 2012 году, и Александром Хемоном, с которым Лана работала над финалом сериала "Восьмое чувство". Еще один постоянный творческий партнер сестер, немецкий режиссер Том Тыквер, написал музыку к фильму, заменив композитора трилогии Дона Дэвиса. При этом оператором новой картины стал оскароносный Джон Толл, работавший вместе с Вачовски над фильмами "Облачный атлас" и "Восхождение Юпитер". Сиквел, приквел, перезапуск? Сейчас уже все привыкли к ремейкам, приквелам, спин-оффам и прочим уловкам киностудий, которые пытаются выжать максимум из популярных героев и историй. Но "Матрица" не была бы "Матрицей", если бы не пошла по своему собственному пути. Поэтому этот вопрос требует отдельного разбора. В конце фильма "Матрица: Революция" почти все главные герои — Нео, Тринити, агент Смит — погибают, но в новом фильме мы снова видим Нео и Тринити. Они постарели, но при этом живее всех живых.

Описание Кадр из фильма "Матрица: Воскрешение" © Warner Bros.

Получается, что это не продолжение, по крайней мере, уж точно не третьей части. Это подтвердил и сценарист картины Дэвид Митчелл. "Это точно не еще один сиквел, а что-то совершенно автономное, что довольно изобретательно объединяет все три "Матрицы".

Некоторые фанаты предположили, что герои каким-то образом вернутся в прошлое, где они еще живы. Однако исполнитель главной роли Киану Ривз опроверг эту версию, подчеркнув, что "никакого возвращения в прошлое не будет". На самом деле, может, разгадка кроется в самом названии, и фильм просто-напросто воскрешает старых героев, чтобы рассказать оригинальную историю

Да и в целом слово "воскрешение" подходит для большинства старых франшиз, которые одна за одной восстают из мертвых.

Старые и новые герои С Нео и Тринити относительно все понятно — Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вернутся к своим знаменитым персонажам. А что с остальными? По замыслу Вачовски, Хьюго Уивинг тоже должен был вернуться к роли агента Смита, однако великому реюниону помешал рабочий график актера, который так и не удалось подстроить под съемки "Матрицы". Другим актерам повезло больше. Так, Дэниэл Бернхард снова сыграет агента Джонсона из "Матрицы: Перезагрузка"; Ламбер Уилсон вернется к роли Меровингена, или Француза, могущественной компьютерной программы внутри Матрицы, которая ведет себя как босс организованной преступной группировки; а Джада Пинкетт-Смит снова исполнит роль искусного бойца и пилота Ниоби. Будет в фильме достаточно и новых героев. Так, место Уивинга займет звезда "Охотника за разумом" Джонатан Грофф. Он сыграл или новое воплощение агента Смита, или нового персонажа, который выполняет примерно ту же функцию. Нил-Патрик Харрис из "Как я встретил вашу маму" перевоплотился в кого-то наподобие психолога в зловещих синих очках, который исправно выслушивает Томаса Андерсона и подсовывает ему синие таблетки; а Прианка Чопра, по разным версиям, сыграла либо Предсказательницу, либо выросшую девочку Сати, которую когда-то привезли в Матрицу незаконно. Еще одна новая героиня — синеволосая Багз в исполнении Джессики Хэнвик, которая должна указать Нео правильный путь.

Описание Кадр из фильма "Матрица: Воскрешение" © Warner Bros.

А что же стало с Морфеусом? Ведь он один из немногих героев, кто остался в живых после "Матрицы: Революция". По неясным причинам Вачовски не пригласила в новый фильм Лоренса Фишберна. Вместо него Морфеуса сыграет Яхья Абдул-Матин II. Но тут тоже не все просто. Он как бы Морфеус, но не совсем. Сам актер тоже нагоняет тумана: "Героя зовут "Морфеус", — подчеркивает Абдул-Матин II, намекая на то, что это может быть далеко не тот герой, которого мы знали. Сюжет А теперь приступим к самому интересному. Так про что же будет новая "Матрица"? Давайте сначала посмотрим трейлер.

' Youtube/ WBRussia'

Нео снова живет в Сан-Франциско под именем Томас Андерсон, ходит к психотерапевту (Нил-Патрик Харрис), который прописывает ему синие таблетки. В какой-то момент Нео перестает запихивать в себя синие пилюли и понимает, что все не то, чем кажется. В фильме опять встречаются отсылки к "Алисе в Стране чудес" Льюиса Керролла: женщина в очках в исполнении Приянки Чопры протягивает герою именно эту книгу, а у синеголовой Багз вытатурирован кролик на предплечье. Предположительно, именно она способствует пробуждению Нео, произнеся фразу: "Если хочешь знать правду, Нео, следуй за мной". Морфеус тоже не заставляет себя ждать — он, как и 20 лет назад, предлагает герою красную таблетку. При этом создается такое впечатление, что даже не Морфеус учит Нео законам Матрицы, а наоборот.

Описание Кадр из фильма "Матрица: Воскрешение" © Warner Bros.

Что до виновницы торжества, кажется, она процветает. В конце третьего фильма Нео поставил машинам условие — Матрица может продолжать существовать дальше, только если они будут давать людям сознательный выбор: жить в выдуманном мире или пробуждаться в реальном. В трейлере показаны человеческие фермы, от которых кормятся машины, и это свидетельствует о том, что человечество не очень-то рвется в реальность и не хочет сопротивляться сладостному забытью, подаренному машинами. На это же намекает и вполне современная метафора — куча людей в лифте, которые уставились в свои телефоны и не обращают внимания на мир вокруг. Такая своеобразная Матрица внутри Матрицы. Кстати, по этому поводу есть еще одна безумная теория, которая утверждает, что во всех предыдущих трех частях Нео на самом деле так и не вышел из Матрицы и поэтому тот мир, в котором он существует сейчас, — это просто Матрица внутри другой Матрицы. В какой-то момент Нео встречает Тринити, но они не узнают друг друга. При этом в трейлере есть намек на то, что Тринити была воссоздана машинами, и она, скорее, программа, чем реальный человек, — по ее лицу пробегает ряд синего кода. Есть у фанатов сомнения и по поводу других героев. Так, согласно фанатским теориям, доверия не внушает Нил-Патрик Харрис, на чьи плохие намерения намекают синие очки, цвет Матрицы; а также обладательница синей шевелюры Багз и даже сам Морфеус, которого могли воссоздать машины в качестве двойного агента. Доподлинно при этом известно только одно — Матрица сильна как никогда.

Описание Кадр из фильма "Матрица: Воскрешение" © Warner Bros.

Второй трейлер подчеркивает, что Матрица закольцована и герои проживают одно и то же, пока Нео не освободит их. Начало фильма очень напоминает "Матрицу" 1999 года и подтверждает теорию о том, что некоторые новые герои — просто вариация старых, как в случае с Джонатаном Гроффом и агентом Смитом. При этом центральной историей станет любовь Тринити и Нео, которому нужно пробудить ее ото сна.

' Youtube/ WBRussia'

Новый стиль Сценарист Дэвид Митчелл — один из счастливчиков, которым уже довелось посмотреть новую "Матрицу". По его словам, у Вачовски получился странный и красивый фильм, "ниспровергающий законы блокбастеров".

В свое время "Матрица" изменила мир кино, создав свой уникальный стиль и уникальные техники съемки, которые теперь можно встретить практически в каждом экшен-фильме. За 20 лет киноиндустрия значительно изменилась, особенно в плане спецэффектов. Кажется, что время первооткрывателей прошло и сейчас с помощью компьютерной графики можно создать все что угодно

Однако, по словам членов съемочной группы, кажется, Вачовски снова умудрилась изобрести что-то новое. По словам Джессики Хенвик, "Лана делает очень любопытные вещи на техническом уровне, прямо как в прошлом. Я думаю, что этим фильмом она снова изменит индустрию". Более того, меняется и внешний вид франшизы — режиссер не идет по проторенной тропе и создает новый стиль. При этом, как отметил Нил Патрик-Харрис, съемки "Матрицы" не были похожи на традиционный блокбастер, где каждый день распланирован по минутам, фильм — по кадрам, где много зеленых экранов и все доделывается на постпродакшене. Актеры могли ждать часами, пока рассеются облака и свет будет идеальным, а потом снимали все за полчаса. "У меня не создалось впечатления, что мы делали какой-то гигантский фильм. Все было очень интимно".

Описание Кадр из фильма "Матрица: Воскрешение" © Warner Bros.