Предпродажи билетов на фильм "Матрица: воскрешение" в прокате в РФ превысили 37 млн рублей

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Предпродажи билетов на блокбастер "Матрица: воскрешение" (The Matrix Resurrections, 2021), который выходит в российский прокат 16 декабря, составляют свыше 37 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Фантастический боевик станет продолжением франшизы, в которую вошли картины "Матрица" (The Matrix, 1999), "Матрица: перезагрузка" (The Matrix Reloaded, 2003) и "Матрица: революция" (The Matrix Revolutions, 2003). Это первая часть, которую Ланы Вачовски сняла без сестры Лилли Вачовски.

Фильм выпускает в российский прокат компания Universal Pictures. Согласно данным ЕАИС, за день до премьеры предпродажи билетов на сеансы картины составили более 37,2 млн рублей.

Роли в боевике вновь исполнили Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, также на экране зрители увидят Джессику Хенвик, Приянку Чопру Джонас, Джонатана Гроффа и других артистов.