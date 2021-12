Российская премьера фантастического фильма "Матрица: воскрешение" состоялась в Москве

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российская премьера фантастического боевика "Матрица: воскрешение" (The Matrix Resurrections, 2021) состоялась в среду в столичном киноцентре "Октябрь". Первые зрители проекта назвали франшизу классикой и отметили, что верят в ее продолжение, передает корреспондент ТАСС.

Легендарная фантастическая франшиза включает картины "Матрица" (The Matrix, 1999), "Матрица: перезагрузка" (The Matrix Reloaded, 2003) и "Матрица: революция" (The Matrix Revolutions, 2003). "Матрица: воскрешение" - первая часть, которую Лана Вачовски сняла без сестры Лилли Вачовски. По сюжету главному герою Нео вновь предстоит сделать непростой выбор.

"Матрица" - это прорыв в кино и прорыв в сознании. Я понимаю, что нас ожидает что-то крутое. Мне кажется, создатели преподнесут нам подарок", - сказала ТАСС на премьере актриса Ирина Горбачева.

Актриса Наталья Рудова, актер Сергей Бурунов и телеведущий Дмитрий Дибров согласились с ней в том, что франшиза стала настоящей классикой. По словам Рудовой, она хотела бы увидеть на экране, как человечество победит машины, а Бурунов выразил уверенность, что создатели вновь смогут удивить аудиторию.

Дибров назвал "Матрицу" лучшим фильмом из всех, что он видел. "Это зона впечатлений, недосягаемая работа в области публичного представления, начиная со сценария. Думаю, сегодня будет интересно", - сказал он агентству.

Фильм выпускает в российский прокат компания Universal Pictures 16 декабря. Роли в боевике вновь исполнили Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, также на экране зрители увидят Джессику Хенвик, Приянку Чопру Джонас, Джонатана Гроффа и других артистов.