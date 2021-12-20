Фильм "Человек-паук: нет пути домой" возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Картина "Человек-паук: нет пути домой" стала лидером кинопроката в РФ и странах СНГ, собрав 1,058 млрд рублей за минувшие выходные. Об этом в понедельник свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 16 по 19 декабря.

Фантастический боевик режиссера Джона Уотса вышел в российский прокат 15 декабря. После разоблачения Мистерио репутация Человек-паука, или же Питера Паркера, находится под угрозой. Чтобы исправить ситуацию, Питер просит помощи у Доктора Стрэнджа, но затем все становится намного опаснее. В фильме снялись Том Холланд, Бенедикт Камбербэтч, Мариса Томей и другие.

На второй строчке рейтинга оказался фантастический боевик "Матрица: воскрешение", собравший 319,1 млн рублей. Нео снова в двух реальностях. А выбор, хоть и иллюзорный, все еще остается единственным путем в Матрицу или из нее, что еще более опасно, чем когда-либо. Режиссер Лана Вачовски, в ролях Киану Ривз, Джонатан Грофф, Джессика Хенвик.

Третье место занял мультфильм режиссера Гарта Дженнингса "Зверопой-2", собравший 40,5 млн рублей за минувшие выходные. Это история о продюсере-коале и ее необычной труппе. Для достижения успеха нужно отправиться в мировую столицу развлечений, завербовать легендарного рок-музыканта и взорвать публику новым шоу.