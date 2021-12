Фильм "Дюна" претендует на четыре "Оскара" за зрелищность

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Фантастическая драма "Дюна" (Dune) Дени Вильнева претендует на четыре "Оскара" за зрелищность - в категориях за лучший грим и прически, лучшие визуальные эффекты, лучший звук и лучшую музыку. Шорт-листы претендентов на премию в 10 категориях объявила во вторник Американская киноакадемия.

Списки претендентов были также обнародованы в категориях лучший иностранный фильм, документальный фильм, короткометражный документальный фильм, лучшая песня, короткометражный мультипликационный фильм, короткометражный игровой фильм. В каждом шорт-листе по 10-15 претендентов.

Новый фильм про Джеймса Бонда "Не время умирать" (No Time to Die) вошел в шорт-листы в категориях грим и прически, лучшая музыка, лучшая песня и лучший звук, драма "Власть пса" (The Power of the Dog) - в категориях лучший звук и лучшая музыка. В числе других фильмов, претендующих на награды за зрелищность - "Круэлла" (Cruella), "Дом Гуччи" (House of Gucci), "Отряд самоубийц: Миссия навылет" (The Suicide Squad) - грим и прически, "Последняя дуэль" (The Last Duel) - лучшая музыка, "Матрица: Воскрешение" (The Matrix Resurrections), "Черная вдова" (Black Widow), "Человек-паук: нет пути домой" (Spider-Man: No Way Home) - визуальные эффекты.

Полный список номинантов на премию будет оглашен 8 февраля, церемония награждения победителей намечена на 27 марта.