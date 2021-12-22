В Казахстане опубликуют книгу на основе телеинтервью Назарбаева

НУР-СУЛТАН, 22 декабря. /ТАСС/. Книга, основанная на телевизионном интервью первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, появится в ближайшее время в республике. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

"В ближайшие дни в свет выйдет книга, основанная на интервью елбасы (лидера нации Нурсултана Назарбаева - прим. ТАСС) для документального проекта "Штрихи к портрету", - написал Укибай на своей странице в Twitter.

По его словам, в книгу вошли материалы, которые не нашли свое отражение в телевизионной версии проекта. Автором издания стала журналист Айгуль Адилова.

Документальный фильм "Штрихи к портрету" состоит из нескольких частей, первую из которых показали в эфире республиканских телеканалов 1 декабря прошлого года. В ходе интервью Назарбаев рассказал в том числе о том, как нынешний глава государства Касым-Жомарт Токаев убеждал его не покидать свой пост, как у него сложились доверительные отношения с президентами России, как в 2011 году он перенес серьезную операцию на позвоночнике, а также впервые высказался о смерти своего внука Айсултана.

Нурсултан Назарбаев, которому в июле нынешнего года исполнился 81 год, является первым президентом Казахстана (декабрь 1991 года - март 2019 года). В марте 2019 года он подписал указ о сложении полномочий президента по собственному желанию. Его преемником на посту главы государства стал Токаев. Назарбаев тогда сохранил за собой посты главы Совета безопасности страны, а также члена Конституционного совета Казахстана и председателя партии "Нур Отан" ("Свет отечества").

По итогам прошедшего 23 ноября расширенного заседания политического совета "Нур Отан" стало известно о решении Назарбаева передать полномочия председателя партии Токаеву. Согласно уставу, избрание и освобождение от должности председателя относится к компетенции съезда политического объединения. Полномочиями созывать съезд партии обладает ее политический совет. Дату очередного съезда пока не объявляли.