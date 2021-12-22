Пиотровский предложил расширить список категорий посетителей в проекте "Пушкинская карта"

"Пушкинская карта" - это прекрасный пример, очень хотелось бы, чтобы он развивался. Идет дело очень удобно, хорошо, хотя там есть бюрократические препоны, но все они преодолеваются. В Эрмитаже 16 тыс. школьников и студентов прошли по "Пушкинской карте", около 4 млн рублей мы заработали. Это прекрасное изобретение, монетизация. Я бы предложил увеличить количество денег на "Пушкинскую карту" и подумать, как ее распространить на другие категории людей, для которых существуют льготы: пенсионеры, творческие союзы и так далее", - сказал Пиотровский в среду на встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с членами экспертного совета при правительстве России.

"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство. В период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года на карту зачисляется 3 тыс. рублей, в следующем году сумму планируют увеличить. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.