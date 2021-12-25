В Петербурге выступит Госоркестр России им. Евгения Светланова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Государственный академический симфонический оркестр России им. Евгения Светланова даст в субботу концерт в рамках XXI Международного зимнего фестиваля "Площадь искусств". Впервые коллектив выступит здесь под руководством нового художественного руководителя Василия Петренко, сообщила пресс-служба Филармонии.

"Василий Петренко впервые выступит в Петербурге с Госоркестром России имени Светланова в статусе художественного руководителя коллектива. Солистом в программе заявлен всемирно известный скрипач Сергей Крылов", - рассказали в пресс-службе. В исполнении гостей прозвучат Скрипичный концерт Петра Чайковского и Вторая симфония Сергея Рахманинова.

Воспитанник петербургской дирижерской школы, 45-летний Василий Петренко с 2016 года занимал пост главного приглашенного дирижера Светлановского оркестра, а в нынешнем году занял пост художественного руководителя коллектива в качестве преемника Владимира Юровского.

Фестиваль "Площадь искусств", на котором выступят москвичи, посвящен в этом году 100-летию Санкт-Петербургской филармонии, где маэстро Евгений Светланов всегда был желанным гостем. На этом фестивале также выступил на этой неделе еще один столичный коллектив - Камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета, представивший музыкально-литературное действо "Чайковский и Чехов".

Фестиваль завершится в воскресенье концертом сэра Андраша Шиффа, который выступит в программе как пианист и как дирижер.