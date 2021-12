"Человек-паук: нет пути домой" стал самым кассовым фильмом в период пандемии

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Фильм "Человек-паук: нет пути домой" (Spider-Man: No Way Home, 2021) первым в период пандемии собрал в мировом кинопрокате более $1 млрд. Об этом в воскресенье сообщил журнал The Hollywood Reporter.

По его информации, кинокартина достигла отметки в $1 млрд за 12 дней. Этот показатель является третьим после фильма "Мстители: финал" (Avengers: Endgame, 2019), который собрал $1 млрд за пять дней, и "Мстители: война бесконечности" (Avengers: Infinity War, 2018), которому удалось достичь такого результата за 11 дней. Фильм "Звездные войны: пробуждение силы" (Star Wars: The Force Awakens, 2015) также собрал $1 млрд в мировом прокате за 12 дней.

Новая картина о Человеке-пауке за первые выходные собрала $260 млн в кинопрокате США, что стало вторым лучшим стартом в американской истории без учета инфляции. В России фильм также стал лидером кинопроката за первый уик-энд.

Фантастический боевик режиссера Джона Уотса вышел в российский прокат 15 декабря. После разоблачения Мистерио репутация Человек-паука, или же Питера Паркера, находится под угрозой. Чтобы исправить ситуацию, Питер просит помощи у Доктора Стрэнджа, но затем все становится намного опаснее. В фильме снялись Том Холланд, Бенедикт Камбербэтч, Мариса Томей и другие.