Тереза Иароччи Мавика покидает пост гендиректора фонда V-A-C

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор фонда V-A-C Тереза Иароччи Мавика покидает свой пост и будет заниматься проектами фонда в Венеции. И.о. генерального директора назначен Артем Бондаревский, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе фонда.

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"Тереза покидает пост генерального директора фонда V-A-C, требующий ежедневного участия в деятельности Дома культуры "ГЭС-2", и сосредоточится на работе в Венеции. При этом она остается генеральным директором площадки в Венеции, сохранит членство в Совете директоров фонда V-A-C и продолжит сотрудничество с его председателем Леонидом Михельсоном в качестве советника по международным проектам, проводя патронаж долгосрочного глобального партнерства, в том числе с Зальцбургским фестивалем",- говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, 23 апреля 2022 года, в период проведения 59-й Венецианской биеннале, в палаццо Дзаттере будет представлен проект "Я моторы гондолы разбираю на части. Карнавал в четырех действиях". До 13 марта 2022 года проект можно увидеть в Доме культуры "ГЭС-2" в Москве. Выставка включает в себя как новые работы российских художников, так и созданные ранее произведения, посвященные переосмыслению карнавальной культуры.

"Представление этой выставки в венецианском палаццо Дзаттере соответствует стратегическим приоритетам, которые фонд V-A-C планомерно реализовывал в проектах по всему миру, - культурному обмену и продвижению российского искусства на мировой художественной сцене. В связи с необходимостью усилить эту деятельность председатель Совета директоров фонда V-A-C Леонид Михельсон и Тереза Иароччи Мавика приняли совместное решение о разделении управленческих функций", - рассказали в фонде.

С 28 декабря 2021 года исполняющим обязанности генерального директора фонда V-A-С назначен Артем Бондаревский, который в течение последних лет был заместителем генерального директора по административным вопросам.

О Фонде

Леонид Михельсон и Тереза Иароччи Мавика основали V-A-C в 2009 году. Главная задача фонда - переосмыслить систему художественного производства и производства знаний. V-A-C Дзаттере - культурное пространство в Венеции, открытое фондом V-A-C в 2017 году. Дом культуры "ГЭС-2" - площадка V-A-C в России, открытая 4 декабря 2021 года на Болотной набережной в Москве в историческом здании бывшей электростанции.