Исследование: российские зрители чаще всего смотрят "Иронию судьбы" в новогоднюю ночь

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Большинство россиян в новогоднюю ночь смотрят мелодраму "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975) Эльдара Рязанова, в тройку лидеров также входят комедии "Один дома" (Home Alone, 1990) Криса Коламбуса и "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) Леонида Гайдая. Об этом свидетельствуют данные поисковой системы онлайн-кинотеатра IVI.

"Онлайн-кинотеатр IVI узнал, что смотрит большинство россиян в новогоднюю ночь, и составил топ-5 фильмов по запросам в поисковой системе онлайн-кинотеатра. Большинство фильмов, вошедших в топ, стали традицией и ежегодно возглавляют рейтинги смотрения в новогоднюю ночь. Больше всего просмотров в главную ночь прошлого года - 58,5% - получил фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!", - рассказали ТАСС в пресс-службе сервиса.

Комедию "Один дома" выбрали 17% пользователей, советский фильм "Иван Васильевич меняет профессию" выбрали 13% зрителей. В пятерку лидеров также вошли картины "Гринч - похититель Рождества" (How the Grinch Stole Christmas, 2000) и "Гарри Поттер и философский камень" (Harry Potter and the Sorcerer’s Stone, 2001).

"Пожалуй, ни с одним другим праздником в России не связано столько традиций, общенародных и семейных, как с Новым годом. Мы рады, что доброе и позитивное новогоднее кино становится одной из таких традиций, ведь оно собирает вокруг себя всю семью и приносит зрителям любого возраста положительные эмоции, а это в праздник важнее всего", - отметил директор по контенту IVI Иван Гринин, которого процитировали в пресс-службе.

Также среди наиболее популярных новогодних картин по количеству поисковых запросов оказались мультфильмы "Холодное сердце" (Frozen , 2013) и "Гринч" (The Grinch, 2018), фильмы "Морозко" (1964), "Гарри Поттер и тайная комната" (Harry Potter and Chamber of Secrets, 2002), "Девчата" (1962), "Служебный роман" (1977).