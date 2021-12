Джоан Роулинг появится в специальной передаче о создании фильма о Гарри Поттере

ЛОНДОН, 29 декабря. /ТАСС/. Британская писательница Джоан Роулинг приняла участие в съемках специальной передачи, посвященной 20-летней годовщине первого фильма по знаменитой серии ее романов о приключениях юного волшебника - "Гарри Поттер и философский камень" (Harry Potter and the Philosopher's Stone). Об этом во вторник сообщила газета The Independent, ознакомившаяся с превью программы.