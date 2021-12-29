Джоан Роулинг появится в специальной передаче о создании фильма о Гарри Поттере

ЛОНДОН, 29 декабря. /ТАСС/. Британская писательница Джоан Роулинг приняла участие в съемках специальной передачи, посвященной 20-летней годовщине первого фильма по знаменитой серии ее романов о приключениях юного волшебника - "Гарри Поттер и философский камень" (Harry Potter and the Philosopher's Stone). Об этом во вторник сообщила газета The Independent , ознакомившаяся с превью программы.

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Ранее британские таблоиды проинформировали, что создатели спецвыпуска якобы отказались приглашать Роулинг на запись шоу из-за крупного скандала, в центре которого она оказалась летом 2020 года. Тогда высказывания писательницы в Twitter дали некоторым людям повод обвинить ее в дискриминации трансгендеров. Отстаивая свою позицию, Роулинг выступила против вытеснения понятия биологического пола и подвергла критике некоторые из базовых концепций, на которые опираются активисты движения за права трансгендеров.

"Индепендент" подчеркнула, что автор романов появляется в кадре передачи в тот момент, когда снявшиеся в первом фильме актеры рассуждают о том, какое влияние на них оказали книги о Гарри Поттере. Таким образом, как указала газета, Роулинг стала участницей программы, несмотря на то, что исполнители главных ролей Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон, воплотившие образы Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер, подвергли критике высказывания писательницы о трансгендерах.

Премьера ретроспективы "20-летняя годовщина Гарри Поттера. Возвращение в Хогвартс" (Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts) состоится 1 января 2022 года на стриминговой платформе HBO Max. Помимо вышеперечисленных артистов, в программе примут участие режиссер экранизаций Крис Коламбус, актеры Хелена Бонем Картер, Имельда Стонтон, Том Фелтон, Мэттью Льюис, Джеймс и Оливер Фелпсы, Бонни Райт и другие.

Семь романов о Гарри Поттере, вышедших с 1997 по 2007 год, принесли Роулинг всемирную славу. Общий тираж книг, изданных более чем на 80 языках, превышает 500 млн экземпляров. По этим произведениям сняты восемь блокбастеров. Премьера первого из фильмов поттерианы состоялась осенью 2001 года.