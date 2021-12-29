Реюнион "Гарри Поттера": сказка к нам приходит, даже если не просили

Настал тот момент, когда поколение, выросшее на книгах Джоан Роулинг и фильмах по их мотивам, доросло до жанра "Двадцать лет спустя". Надо сказать, весьма печального и ничем не оправданного, кроме желания легкой наживы. При этом в случае с "Гарри Поттером" встреча будет хоть и абсолютно искусственной, все-таки не такой уж грустной — главные актеры франшизы еще слишком молоды, чтобы подводить итоги и с тоской оглядываться назад.

Описание Кадр из фильма "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс" © Пресс-служба Амедиатеки

В начале двухтысячных "Гарри Поттер" вместе с "Властелином колец" положил начало долгоиграющим франшизам, которых зрители дожидались каждый год. Фильмы отсчитывали эпоху, практически задавая ритм нашей жизни. Неизменно каждые несколько лет мы оказывались в кинотеатрах, чтобы снова встретиться с уже давно знакомыми и любимыми героями. Последние части франшизы вышли уже тогда, когда дети, выросшие на ней, стали взрослыми, и поэтому для них завершение "Гарри Поттера" было важным этапом, символическим прощанием с детством, хотя все фанаты, конечно же, уже давно знали из книг, чем все закончится. Фильмы под конец при этом уже сильно разленились, и об их художественных достоинствах говорить не приходится, но в данном случае был важен сам факт их существования. Кажется, что тогда в этой истории была поставлена точка. Но, как мы не раз успели убедиться, в современном Голливуде ничто долго не залеживается, и если из интеллектуальной собственности можно хоть что-нибудь выжать, студии это сделают. Через пять лет после выхода второй части "Гарри Поттера и даров смерти", в 2016 году, в Лондоне прошла премьера спектакля "Гарри Поттер и проклятое дитя" Джека Торна, Джона Тиффани и Джоан Роулинг, который рефлексировал о том, что случилось с повзрослевшими героями поттерианы. В этом же году также была запущена новая франшиза Warner Bros., которая обращалась не в будущее, а в прошлое. "Фантастические твари и где они обитают" рассказывают о событиях, произошедших за 65 лет до начала оригинальной книги. Обе идеи себя оправдали: спектакль показывают до сих пор, притом не только в Лондоне, но в США, Германии, Австралии и скоро — в Канаде и Японии; "Фантастические твари" тоже сборами не обидели, хотя первая часть была более успешная, чем вторая, где Джонни Депп сыграл злого волшебника Гриндевальда. Последний никак не поспособствовал популярности франшизы, скорее наоборот. Поэтому реюнион также послужит дополнительным маркетинговым инструментом для промоушена новой серии "Фантастических тварей", которая выходит в апреле.

Пандемия радикально сместила фокус с кинотеатров на стриминги — теперь студии борются не за зрителей, а за подписчиков, которых надо постоянно привлекать все новым контентом. Отсюда и "возвращения" и перезапуски, по сути, старые песни о главном — жанр, который наше российское телевидение освоило еще в девяностые. И насколько бы странным, неприятным, неуместным, нелепым и так далее ни казалось бы то или иное возвращение или ремейк, горькая правда состоит в том, что это работает, причем всегда

На эту тему Агрессивно навязанная ностальгия: каким получился реюнион "Друзей"

Реюнион "Друзей" в мае прошлого года, действительно печальное и бесполезное зрелище по признанию не только критиков, но и фанатов, тем не менее стал самым популярным продуктом стриминга HBO Max на тот момент, привлекшим самое большое количество подписчиков. Конечно, это все неофициальные цифры — студии традиционно не разглашают данные по стримингам, но если они хотя бы примерно соответствуют действительности, унылое шоу коллективных воспоминаний собрало больше, чем многомиллионные "Годзилла против Конга" или "Мортал Комбат". Тот же успех повторило и недавнее продолжение "Секса в большом городе" "И просто так". Какими бы негативными ни были отзывы прессы о возвращении легендарного шоу, цифры говорят сами за себя — сериал стал самым популярным на стриминге и первым по числу первых просмотров, что означает, что люди подписались на сервис исключительно из-за него. На той же концепции реюниона основан и один из самых прибыльных фильмов не только пандемии, но вообще всех времен — "Человек-паук: Нет пути домой", который за неделю собрал более миллиарда долларов в мировом прокате и приближается по показателям к "Мстителям". В общем стратегия работает, так что без внимания не останется никто и ничто — все получит продолжение или перезапуск, если уже не получило. Хотя на самом деле следующий вопрос, который стоит обсудить, — сколько раз можно переснять одно и то же, пока это не перестанет приносить доход?

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Пьеса уже обращалась к будущему, приквел "Фантастические твари" — к прошлому, поэтому новому проекту по "Гарри Поттеру" не оставалось ничего, кроме того, чтобы говорить о настоящем. Оно пошло по пути "Друзей" — фанатов ждет реюнион актеров в Хогвартсе, ностальгические разговоры, архивные съемки и интервью. В общем до эпохи "реюнионов" это называлось просто документальным фильмом, только с дополнительными плюшками и гораздо большим бюджетом.