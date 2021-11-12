Замахнулись на самое святое: зачем нам ремейк фильма "Один дома"?

В пятницу на стриминге Disney+ выходит ремейк легендарной картины "Один дома", где главную роль исполнил Арчи Йейтс, известный по ленте "Кролик Джоджо" Тайки Вайтити. В России фильм не покажут, но дело даже не в этом. У многих, кто видел новость об этом проекте, возникает резонный вопрос: зачем нам вообще ремейк комедии "Один дома"? С одной стороны, ни для кого не секрет, что мы живем во времена перезапусков, спин-оффов, приквелов и бесконечных франшиз, но, с другой стороны, в самом деле все смотрели фильм о Кевине Маккалистере, а в предновогодний период его можно увидеть, наверное, в каждой гостиной. Однако стоит учитывать то, что студии, которые замахиваются на самое святое, руководствуются совершенно другой логикой.

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Ремейки громких проектов, даже таких, как "Один дома", мягко говоря, не новая практика. Голливуд переснимал фильмы в эпоху, когда о кризисе идей еще и речи не шло. Так, например, знаменитый фильм Билли Уайлдера "В джазе только девушки" основан на французской комедии "Фанфары любви". Ну а что уж говорить про наши времена, когда большая часть крупных проектов — это переработка старого материала. Только из недавнего можно вспомнить "Дюну", ставшую одним из самых громких блокбастеров года, "Отряд самоубийц", оригинал которого вышел всего пять лет назад, или "Охотники за привидениями: Наследники", который выйдет в кино в начале декабря. Последний проект — отличный пример того, как студии адаптируют прошлые фильмы под новую woke-культуру, подстраивая морально устаревшие концепты под требования новой этики. То есть, к примеру, делают то же самое, только с женщинами, как, допустим, в фильме "8 подруг Оушена" или в тех же "Охотниках за привидениями" Пола Фига 2016 года с женским составом. Disney и вовсе взял эту схему в постоянный оборот с его масштабным переосмыслением "Спящей красавицы", "Красавицы и чудовища", "101 далматинца" и так далее.

Описание Кадр из фильма "Круэлла", перезапуска фильма "101 далматинец" © Disney

Да чего там "Один дома"! В декабре на экраны выходит ремейк классического мюзикла "Вестсайдская история", который снял Стивен Спилберг. Переосмысляется ли в новом фильме классический сюжет? Нет, просто все в нем более новое и красивое, и молодой актерский состав, с которым, к сожалению, студия просчиталась. Исполнителя главной роли Энсела Элгорта успели "отменить" во время производства фильма, но из песни слов, то есть Элгорта, уже не выкинешь. Зачем Спилберг вписался в эту историю, тоже совершенно непонятно. Вот уж точно тайна, покрытая мраком. В отличие от новой "Вестсайдской истории", "Один дома" не будут показывать в кино и "выбросят" сразу же на стриминг Disney+, поэтому его сможет увидеть только ограниченное число зрителей на территориях, где действует эта видеоплатформа. Disney не нужен широкий прокат и огласка, и вот почему. Голливуд хоть медленно и со скрипом, но все-таки меняется, а пандемия только подхлестнула этот процесс.

Кинотеатры и телевидение больше не диктуют аудитории, что смотреть. Первенство в этой сфере начинают отвоевывать многочисленные стриминги, которые поспешно создают студии, чтобы отвечать запросам аудитории и не терять прибыль. Теперь важно не качество фильмов и сериалов или какие оценки они получат у критиков, а их количество и привлекательность для аудитории. Главное — не сколько зрителей сходит на фильм в кинотеатр, а сколько он привлечет подписчиков на стриминг

Данная бизнес-модель впервые была использована Netflix и постепенно становится превалирующей.

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Многие синефилы по понятным причинам не любят слово "контент", которое низводит художественное произведение до товара на полке в супермаркете. Однако мы сейчас рассуждаем не с позиции авторов или любителей кино, а с позиции студий в жесткой битве за зрителя. И в данном случае им важен именно контент, которым можно под завязку забить вечно голодные стриминги, требующие свежих проектов, чтобы привлекать новую аудиторию и удерживать старую. Удобное и экономичное решение для подобной ситуации — это использование так называемой IP, интеллектуальной собственности компаний, которая и так уже есть в ее распоряжении. То есть не надо покупать права на чужие произведения, выдумывать что-то новое или вкладывать деньги в какие-то непонятные рисковые проекты. Ведь можно использовать все готовое! Да и инвесторам это точно больше понравится. Именно поэтому отовсюду на нас сыплются новости о перезапуске "Сплетницы", "Секса в большом городе", "Звездного крейсера "Галактика" и "Девочек Гилмор". Дело, конечно, не только в рисках студий. Поведение зрителей тоже свидетельствует о том, что мы с большей вероятностью будем смотреть знакомое, чем что-то новое. И, даже если нам кажется, что ремейк будет, скорее всего, хуже оригинала, мы же будем в числе первых зрителей, чтобы это проверить. Многие не ожидали ничего хорошего от реюниона "Друзей" и, в общем, оказались правы, но тем не менее все его посмотрели. Так что формально цель достигнута. То же самое будет и со "Сплетницей", и c "Сексом в большом городе" — даже если они плохие, фанаты оригиналов все равно их посмотрят. Поэтому студии продолжат выпускать ремейки и франшизы до тех пор, пока зритель будет их смотреть. В десятке самых прибыльных фильмов 2021 года (если не считать два китайских проекта, которые показывали только в нескольких странах Азии) нет ни одной оригинальной картины. Хорошие результаты показал только единственный оригинальный проект студии Disney "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом в главной роли.

Описание Кадр из фильма "Главный герой" © Disney