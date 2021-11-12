Замахнулись на самое святое: зачем нам ремейк фильма "Один дома"?

В пятницу на стриминге Disney+ выходит ремейк легендарной картины "Один дома", где главную роль исполнил Арчи Йейтс, известный по ленте "Кролик Джоджо" Тайки Вайтити. В России фильм не покажут, но дело даже не в этом. У многих, кто видел новость об этом проекте, возникает резонный вопрос: зачем нам вообще ремейк комедии "Один дома"? С одной стороны, ни для кого не секрет, что мы живем во времена перезапусков, спин-оффов, приквелов и бесконечных франшиз, но, с другой стороны, в самом деле все смотрели фильм о Кевине Маккалистере, а в предновогодний период его можно увидеть, наверное, в каждой гостиной. Однако стоит учитывать то, что студии, которые замахиваются на самое святое, руководствуются совершенно другой логикой.
Ремейки громких проектов, даже таких, как "Один дома", мягко говоря, не новая практика. Голливуд переснимал фильмы в эпоху, когда о кризисе идей еще и речи не шло. Так, например, знаменитый фильм Билли Уайлдера "В джазе только девушки" основан на французской комедии "Фанфары любви". Ну а что уж говорить про наши времена, когда большая часть крупных проектов — это переработка старого материала. Только из недавнего можно вспомнить "Дюну", ставшую одним из самых громких блокбастеров года, "Отряд самоубийц", оригинал которого вышел всего пять лет назад, или "Охотники за привидениями: Наследники", который выйдет в кино в начале декабря. Последний проект — отличный пример того, как студии адаптируют прошлые фильмы под новую woke-культуру, подстраивая морально устаревшие концепты под требования новой этики. То есть, к примеру, делают то же самое, только с женщинами, как, допустим, в фильме "8 подруг Оушена" или в тех же "Охотниках за привидениями" Пола Фига 2016 года с женским составом. Disney и вовсе взял эту схему в постоянный оборот с его масштабным переосмыслением "Спящей красавицы", "Красавицы и чудовища", "101 далматинца" и так далее.
Да чего там "Один дома"! В декабре на экраны выходит ремейк классического мюзикла "Вестсайдская история", который снял Стивен Спилберг. Переосмысляется ли в новом фильме классический сюжет? Нет, просто все в нем более новое и красивое, и молодой актерский состав, с которым, к сожалению, студия просчиталась. Исполнителя главной роли Энсела Элгорта успели "отменить" во время производства фильма, но из песни слов, то есть Элгорта, уже не выкинешь. Зачем Спилберг вписался в эту историю, тоже совершенно непонятно. Вот уж точно тайна, покрытая мраком. В отличие от новой "Вестсайдской истории", "Один дома" не будут показывать в кино и "выбросят" сразу же на стриминг Disney+, поэтому его сможет увидеть только ограниченное число зрителей на территориях, где действует эта видеоплатформа. Disney не нужен широкий прокат и огласка, и вот почему.
Голливуд хоть медленно и со скрипом, но все-таки меняется, а пандемия только подхлестнула этот процесс.
Данная бизнес-модель впервые была использована Netflix и постепенно становится превалирующей.
Многие синефилы по понятным причинам не любят слово "контент", которое низводит художественное произведение до товара на полке в супермаркете. Однако мы сейчас рассуждаем не с позиции авторов или любителей кино, а с позиции студий в жесткой битве за зрителя. И в данном случае им важен именно контент, которым можно под завязку забить вечно голодные стриминги, требующие свежих проектов, чтобы привлекать новую аудиторию и удерживать старую. Удобное и экономичное решение для подобной ситуации — это использование так называемой IP, интеллектуальной собственности компаний, которая и так уже есть в ее распоряжении. То есть не надо покупать права на чужие произведения, выдумывать что-то новое или вкладывать деньги в какие-то непонятные рисковые проекты. Ведь можно использовать все готовое! Да и инвесторам это точно больше понравится. Именно поэтому отовсюду на нас сыплются новости о перезапуске "Сплетницы", "Секса в большом городе", "Звездного крейсера "Галактика" и "Девочек Гилмор".
Дело, конечно, не только в рисках студий. Поведение зрителей тоже свидетельствует о том, что мы с большей вероятностью будем смотреть знакомое, чем что-то новое. И, даже если нам кажется, что ремейк будет, скорее всего, хуже оригинала, мы же будем в числе первых зрителей, чтобы это проверить. Многие не ожидали ничего хорошего от реюниона "Друзей" и, в общем, оказались правы, но тем не менее все его посмотрели. Так что формально цель достигнута. То же самое будет и со "Сплетницей", и c "Сексом в большом городе" — даже если они плохие, фанаты оригиналов все равно их посмотрят. Поэтому студии продолжат выпускать ремейки и франшизы до тех пор, пока зритель будет их смотреть.
В десятке самых прибыльных фильмов 2021 года (если не считать два китайских проекта, которые показывали только в нескольких странах Азии) нет ни одной оригинальной картины. Хорошие результаты показал только единственный оригинальный проект студии Disney "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом в главной роли.
Конечно, в данной модели всегда есть исключения. Например, "Игра в кальмара", на которой недавно помешался весь мир. Однако здесь можно поспорить о том, что успех проекта объясняется не его оригинальностью, а актуальностью темы, яркостью подачи и хорошо просчитанной маркетинговой кампанией. Более того, надо учитывать, что Netflix не может держаться на одном удачном проекте. Стримингу всегда нужно что-то новое на любой возраст и вкус. И чем больше денег вкладывается в проект, тем меньше хочется риска, чтобы точно отбить вложенные средства и заработать. А такой расклад могут обеспечить с большей вероятностью уже знакомые фильмы и сериалы. В данной ситуации успокаивает только то, что все-таки мы сами можем сделать выбор, какими запомнить любимых героев. Студии могут создать новый "Один дома", но никто не отнимет у нас Кевина Маккалистера, который любит смотреть "Ангелов с грязными лицами" и обладает недюжинной фантазией по части борьбы с преступниками.
Тома Ходова