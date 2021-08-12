Вот ты какой, "Главный герой": воодушевляющая сказка о зарождении самосознания

У вас когда-нибудь возникало ощущение, как будто вы просто голограмма, которую нанесли на городской пейзаж? Или как будто вы живете по плану, который был написан очень давно и не вами? В любом случае пора очнуться от липкого сна обыденности, поднять голову и заняться тем, что действительно нравится. Ведь мы — не просто набор качеств и установок, а целый дивный мир, который еще предстоит открыть. Деньги, успешный успех и мнение других — это неважно, главное — наслаждаться каждым моментом. И лучше наслаждаться им с кем-то. Вот такой антикорпоративной и антикапиталистической жизни учит нас одна из самых больших корпораций в мире, а именно — студия Disney. И такое несоответствие смысла и его создателя, наверное, один из самых смешных парадоксов фильма "Главный герой".

Описание Кадр из фильма "Главный герой" © Disney

Главный герой картины совсем не главный — Парень (Райан Рейнольдс) просыпается каждое утро в отличном настроении, приветствует свою золотую рыбку, ест хлопья, слушая новости про очередные ужасы, заходит за отличным кофе и идет вместе со своим приятелем, которого так и зовут Приятель (Лил Рел Ховери), на работу в банк. Там он желает своим клиентам не хорошего, а замечательного дня и послушно ложится на пол каждый раз, когда банк грабят. А грабят его по много раз за день. И вообще, город Фри-Сити, где живет Парень, не назовешь безопасным. Там постоянно убивают, калечат, грабят и насилуют людей. Делают это крутые Герои в темных очках, которым закон не писан. Странный, в общем, город, а все потому, что это компьютерная игра, и Парень в ней — обычный NPC, то есть неигровой персонаж, служащий всего лишь безликим фоном. Однако после того, как Парень встречает на улице героиню Molotovgirl (Джоди Комер), он решает выйти из зоны комфорта и тоже стать героем. При этом для него это не просто компьютерная игра, а настоящая жизнь. "Настоящая жизнь", так сказать, реал в фильме тоже есть: в нем Милли (та самая Molotovgirl) при неактивном сопротивлении своего бывшего товарища по коду Киза (Джо Кири) пытается доказать, что глава корпорации "Сунами студиос" Антуан (Тайка Вайтити) украл у них с Кизом код, написанный для другой игры.

Удивительно долго пришлось описывать сюжет "Главного героя", хотя на самом деле он довольно незамысловатый. Такой же, как и Парень в исполнении Райана Рейнольдса, который, кажется, был прирожден играть дефолтных белых мужчин базовой сборки. Он мог бы сыграть в "Главном герое" на автомате, и хоть в отличие от его персонажа в "Дэдпуле", Парню никогда не познать все прелести иронии из-за его "многолетнего запаса девственности", истоки у них примерно одинаковые. Таким же опрятным, чистым, практически пластиковым кажется и весь фильм

Описание Кадр из фильма "Главный герой" © Disney

И дело даже не в том, что его действие происходит в условном игровом мире. Реальность здесь кажется даже более условной. Она написана такими широкими мазками, что персонажи Фри-Сити кажутся как минимум непростыми. Сложно поверить в хоть какую-то химию (настолько сложно, что догадываешься о ней скорее из-за сюжета, нежели из-за актерской игры) между Милли и Кизом. У них от силы три совместные сцены, а Джо Кири перестает быть квелым только в сцене, где он в форме полицейского-сутенера гонится за Рейнольдсом вместе с Розовым кроликом (Уткарш Амбудкар). Отдельное разочарование — Тайка Вайтити, который играет помесь всех цифровых магнатов сразу, этакого жадного до денег модного гения, который на самом деле просто украл у всех понемножку. Его исполнение какое-то смято-истеричное. Такое ощущение, что у новозеландского режиссера и актера столько проектов, что он появился в "Главном герое", не особо разобравшись, что там происходит. Специфический новозеландский английский и эксцентричную манеру игры попытались передать в российском дубляже, что окончательно уничтожило этого персонажа. Дубляж и плохие шутки. Голос Петра Федорова тоже не очень отображает сладкоголосого хорошего мальчика Рейнольдса, а британский акцент Комер и вовсе не слышен, поэтому шутка про него в фильме российским зрителям будет непонятна. Звезда сериала "Убивая Еву" получилась самой убедительной и настоящей в фильме.

Описание Кадр из фильма "Главный герой" © Disney

Яркая харизма Комер позволяет отметать всю пластиковую шелуху Disney и тащить картину за собой. Если учесть, что вскоре с ней выйдет еще один крупный фильм — "Последняя дуэль" Ридли Скотта, мы в реальном времени наблюдаем за тем, как рождается голливудская звезда. И у Комер хватит таланта и сил, чтобы выдержать всю тяжесть нового статуса. "Реальный герой" рассказывает трогательную историю о рождении самосознания. Вся эта серая масса, служащая фоном для сильных мира сего, начинает просыпаться и жить. Фильм уже сравнили с "Шоу Трумана" и "Матрицей". Можно еще вспомнить, например, "Чужих среди нас", где Джон Нада вдруг начинает видеть настоящий мир через темные очки.

Какие бы ассоциации ни вызывал "Реальный герой", он сосредотачивается на моменте, когда мы в первый раз в жизни выбираем таблетку с правдой. Корпорации, зацикленность на деньгах — все это ложь. Будьте добрее друг к другу и выбирайте путь саморазвития. Тем горше, что говорит нам об этом Disney, которая настолько могущественна, что может вставить в одну сцену фильма "пасхалки" (секретные, а в данном случае не такие уж секретные послания) из комиксов Marvel и "Звездных войн"

Описание Кадр из фильма "Главный герой" © Disney