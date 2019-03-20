Когда новое надоело: почему классические фильмы показывают в кинотеатрах

В эпоху бесконечных франшиз, ребутов и ремейков каждый играет на чувстве ностальгии зрителей по-разному. Все-таки нет более простой и удобной машины времени, нежели любимый фильм или сериал, который вы смотрели в детстве. Киноиндустрия быстро об этом догадалась и начала не просто предлагать своей аудитории посмотреть уже известные всем картины, но стала переснимать их, чтобы представить фанатам свежее видение привычных им киномиров, а заодно и привлечь новых зрителей. Ударником производства в этой сфере стала студия Disney, которая создает киноверсии своих знаменитых мультфильмов: только в 2019 году в прокат выйдут "Дамбо" Тима Бертона, "Аладдин" Гая Ричи и "Король Лев" Джона Фавро. Также из прошлого к нам вернутся "Люди в черном", "Семейка Адамс", "Ангелы Чарли", "Терминатор" и даже "Матрица". Однако, как показывает практика, обычный показ давно отгремевших в кино популярных фильмов или их отреставрированных версий становятся приятной альтернативой новинкам кинопроката. Все-таки с новыми фильмами никогда не знаешь, понравится он тебе или нет, а проверенная классика никогда не разочарует. Тем более иногда это единственная возможность посмотреть любимый фильм на большом экране.

Показ классического кино — это не только российская, но и зарубежная практика, которая существует уже много лет. Этим в основном занимаются музеи и синематеки, например Музей-институт братьев Люмьер в Лионе, Музей кино в Берлине, Синематеки Вены и Болоньи. "Активный архивный показ был и в России, прежде всего — в Музее кино, лишившемся своего здания в начале нулевых на долгие годы. Отсутствие синематечного проката в нулевые годы в России совпало с бумом интернета и техническим прогрессом. Вдруг все самые редкие, самые желанные фильмы оказались доступны буквально на расстоянии одного клика. Поэтому, конечно, 30-летнее поколение синефилов — это во многом поколение, сформированное домашними показами у себя на компьютере", — считает кинокритик и куратор кинопрограмм "Иллюзиона" Борис Нелепо. Однако, по его словам, сейчас в киноиндустрии происходит "естественный откат", когда из-за изобилия картин человек не может остановить выбор ни на одной из них. При этом из-за доступности технических носителей кино стало экзотичнее и интереснее смотреть именно на большом экране. Критик подчеркивает, что почти все классические фильмы стали классикой именно за то, что они не устаревают, а наоборот, только обрастают новыми смыслами благодаря оптике новых зрителей. Более того, их можно пересматривать много раз и все время находить новые детали и акценты, особенно на большом экране.

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Так, например, компания "Пионер" в прошлом году начала выпускать в прокат 17 отреставрированных анимационных фильмов студии Ghibli — легендарной команды под руководством мэтра мировой анимации Хаяо Миядзаки. Большинство из них никогда не прокатывалось в России, поэтому увидеть эти картины в кино можно будет впервые. Чаще всего для кинотеатрального перезапуска картины реставрируют, чтобы показать их зрителям в лучшем качестве. Например, в честь 40-летия легендарного научно-фантастического ужастика "Чужой" Ридли Скотта студия 20th Century Fox провела реставрацию картины в новейшем цифровом формате 4К, чтобы мы смогли увидеть борьбу лейтенанта Рипли в исполнении Сигурни Уивер с ужасом из космоса во всех деталях. Работа над переосмыслением картины проходила под чутким руководством самого Скотта, поэтому в данном случае можно быть точно уверенным, что реставраторы все сделали так, как этого хотел сам режиссер. Фильм на языке оригинала можно посмотреть более чем в 60 городах России и Белоруссии. А в рамках проекта "Артпоказ" в марте в Москве и Санкт-Петербурге можно будет увидеть не менее легендарный фильм "Леон" в честь его 20-летия. Его режиссеру Люку Бессону, кстати, недавно исполнилось 60 лет.

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Еще одно 40-летие классики мирового кинематографа грядет в апреле — на большом экране можно будет увидеть результат одного из самых больших кинодолгостроев в истории и ночной кошмар Френсиса Форда Копполы "Апокалипсис сегодня". Пятимесячные съемки картины на Филиппинах растянулись на четыре года, несколько членов съемочной группы погибли от лихорадки, а Мартин Шин пережил сердечный приступ. Звездный режиссер, автор невероятно успешных двух частей "Крестного отца" был уверен, что обречен на провал. "Апокалипсису сегодня" действительно не удалось повторить успех предыдущих фильмов Копполы, однако вскоре его эпопея про вьетнамскую войну приобрела статус культовой. В 2000 году компания Zoetrope Studios выпустила режиссерскую версию фильма, которая получила название Apocalypse Now Redux. Для монтажа был использован оригинальный негатив, полученный из Национального подземного хранилища в горах Пенсильвании. В версию продолжительностью 202 минуты (против оригинальных 153 минут) вошли некоторые материалы, не использованные при монтаже первого театрального релиза. Именно этот вариант фильма можно будет посмотреть в кинотеатрах в апреле.

Синематека журнала "Искусство кино" не дает забыть о классике советского кино. Так, в октябре в прокат в нескольких городах России был выпущен отреставрированный фильм "Сталкер" Андрея Тарковского, а в марте пройдет повторный прокат культовой "Ассы" Сергея Соловьева, увековечивший саундтреки и выступления на камеру музыкантов, которые определили "эпоху перемен": Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова и группы "Аквариум", Жанны Агузаровой и группы "Браво"