Агрессивно навязанная ностальгия: каким получился реюнион "Друзей"

Кажется, что мы все так долго ждали продолжения сериала "Друзья", что в итоге уже перестали ждать. Все хорошее в жизни хочется повторить, и после десяти лет с героями шоу тяжело было смириться с тем, что ты уже не увидишься с ними снова. Тем более в век бесконечных ремейков, франшиз и переиначивании прошлого на свой лад. Так называемое продолжение все-таки появилось, может, не такое, как многие ожидали, но актеры и создатели легендарного сериала после 17 лет тишины наконец-то встречаются друг с другом.

Описание Съемки спецвыпуска "Друзей" © Пресс-служба Амедиатеки

К "Друзьям" можно относиться по-разному: кто-то считает, что это дурацкий ситком, а кто-то любит их всех сердцем. За прошедшие почти 20 лет сериал изрядно устарел и обтрепался, и ухо современного зрителя могут резать сексистские и гомофобные шутки и сверкающе белый (прямо как "Оскар" и "Золотой глобус") актерский состав. Да, шоу действительно морально устарело, но тем не менее осталось родным и знакомым многим зрителям по всему миру. И когда я говорю "по всему миру", я не преувеличиваю — сериал показывали практически везде, каждая серия собирала у телевизоров по 25 миллионов зрителей, а всего его посмотрели более 100 миллиардов раз. И это не считая пиратские DVD с ужасным русским переводом, которые мы все смотрели раньше за неимением альтернативы. В общем, это не просто сериал, а культурный феномен, который затронул огромное число людей на всей планете. Это демонстрируют режиссер нового фильма Бен Уинстон и многочисленные продюсеры (в их числе весь главный каст), опрашивая людей из разных стран о том, что для них значили "Друзья". Кому-то сериал помог справиться с одиночеством, кому-то — пережить непростую ситуацию в жизни, а кто-то, как Дэвид Бэкхем, включал его каждый раз, когда хотелось почувствовать себя спокойно и уютно и забыть о проблемах. Еще один спорный вопрос — это, собственно, сам реюнион. Показывать реальное продолжение сериала 17 лет спустя и придумывать истории героев заново — проблематичное дело. Об этом говорит сама Лиза Кудроу: "Друзья" завершились классическим американским хеппи-эндом, и нарушать этот строй вещей создатели явно не хотели. Хотя подобные сентиментальные чувства в наше время уже давно никого не останавливают, и Голливуд стабильно достает из старого шкафа какой-нибудь нагуталиненный фильм или сериал, чтобы стряхнуть с него пыль и добавить шика и лоска. Но все-таки "Друзья" — это не творение Ричарда Линклейтера, который снимает одних и тех же актеров через каждые восемь лет, чтобы изучить время и его влияние на нашу жизнь. Вся прелесть шоу была в том, что оно застыло в моменте и, как капсула времени, сохранило все наши чувства, надежды и чаяния.

Описание Съемки спецвыпуска "Друзей" © Пресс-служба Амедиатеки

"Друзья" — как портрет Дориана Грея наоборот: изображение навсегда остается молодым, пока мы все стареем и идем дальше. Хочется ли нам узнать, что Рейчел и Росс все-таки расстались, а Джоуи так и не стал успешным актером и впал в депрессию? Да не очень-то. В отношении этих героев хотелось сохранить пресловутую магию кино, хоть это и сериал

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Но Warner Bros. нужно поднимать с колен свой стриминг HBO Max, который даже в пандемию показывал не такие хорошие показатели, как Disney+, Amazon и уж тем более Netflix. На онлайн-премьеры были "сброшены" все крупные проекты студии, и вот теперь потенциальных подписчиков ждет еще одна приманка — как бы продолжение их любимого сериала. А ведь фанаты действительно готовятся. Так, по данным Spotify, прослушивания плейлиста сериала за неделю выросли на 80%. При этом его аудитория помолодела — больше всего он пользуется популярностью у слушателей 18–24 лет. То есть для молодого поколения "Друзья" тоже являются своего рода знаковым шоу. Реюнион в итоге получился гибридом документального фильма и творческого капустника с читкой самых ярких сцен из сериала. Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Дженнифер Энистон, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Кортни Кокс встречаются в студии 24, известной как "Студия "Друзей". Мы видим до боли знакомые квартиры Моники и Джоуи с Чендлером, только теперь от нас не скрывают, что все это не настоящее жилье в Нью-Йорке, а аккуратно и детально выстроенная декорация. Еще одно легендарное место сериала — фонтан, где были сняты начальные титры. Там актер и ведущий Джеймс Корден вместе с живой аудиторией интервьюирует актеров и пытается разузнать какие-нибудь горячие подробности о съемках.

Описание Съемки спецвыпуска "Друзей" © Пресс-служба Амедиатеки