На eBay сообщили о росте продаж товаров с символикой сериала "Друзья" к выходу спецэпизода

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Продажи товаров, связанных с сериалом "Друзья", на eBay в России выросли почти в четыре раза накануне выхода специального эпизода "Друзья: Воссоединение". Об этом говорится в исследовании eBay, который проанализировал статистику с января по апрель в годовом сопоставлении.

"За первые четыре месяца 2021 глобальные пользователи eBay приобрели более 11 тыс. товаров по запросу "сериал "Друзья". По сравнению с аналогичным периодом 2020 число таких покупок возросло на 59%, рост выручки составил 19%. В России число товаров, приобретенных по запросу "Друзья", возросло на 275%, а выручка - на 255%.

Число покупок по всему миру по запросам "Чендлер" увеличилось на 391%, "Джоуи" - на 125%, "Центральная кофейня" - на 79%, "Фиби" - на 68%, "Рейчел" - на 63%. С января по апрель этого года глобальные покупатели eBay приобрели более 2 тыс. сувениров с символикой Центральной кофейни, в которой герои по сюжету часто проводят время, а объем выручки увеличился на 28%.

Исходя из статистики покупок на eBay с 2019 года, самые популярные герои сериала "Друзья" у глобальных покупателей - Рейчел и Моника, а у российских - Моника и Чендлер.

Среди самых дорогих товаров, связанных с сериалом и купленных на eBay во всем мире: реплика оранжевого дивана, на котором обычно сидели друзья в Центральной кофейне за $750, конструктор Lego "Центральная кофейня" за $653 и зимнее пальто бренда Off White в стиле Рейчел Грин за $450. В России в топе самых дорогих товаров с символикой "Друзей" - наборы конструктора Lego "Центральная кофейня".