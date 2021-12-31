Концепцию развития отечественного кино должны внести в кабмин до 1 марта

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Концепция развития отечественного кинематографа до 2030 года должна предусматривать модернизацию образования в этой сфере, сохранение базовых государственных киностудий и учитывать рост рынка онлайн-кинотеатров. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства РФ.

В музей, театр, на концерт — за счет государства.

В музей, театр, на концерт — за счет государства. Что такое Пушкинская карта

"Доработкой проекта концепции займутся Минкультуры, Минцифры и Минфин совместно с Фондом кино и профессиональным сообществом. В правительство документ должен быть внесен до 1 марта", - говорится в сообщении о поручениях, которые премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал по итогам встречи 17 декабря с членами правительственного совета по развитию отечественной кинематографии.

Как отметили в правительстве, новая концепция должна "учитывать оценку влияния на киноиндустрию роста рынка онлайн-кинотеатров, предусматривать меры по модернизации системы образования в сфере кинематографии и сохранению базовых государственных киностудий в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге".

Также Мишустин поручил Минкультуры и Минцифры "до 1 февраля обеспечить возможность приобретения билетов в кинотеатры на просмотр отечественных фильмов в рамках программы "Пушкинская карта", сообщили в правительстве.

Кроме того, Минкультуры поручено проработать вопрос об установлении памятного дня или профессионального праздника российской анимации. "До 15 февраля проект соответствующего нормативного акта должен быть внесен в правительство", - отметили в кабмине.