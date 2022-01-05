Максим Матвеев рассказал о работе над вторым сезоном сериала "Триггер"

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Главный герой многосерийной драмы Первого канала "Триггер", психолог с неординарным подходом к работе Артем Стрелецкий, в новом сезоне меняется как внешне, так и внутренне, за каждого пациента он хватается как за "соломинку, поддерживающую интерес к жизни". Об этом в интервью ТАСС рассказал исполнитель роли Максим Матвеев.

Премьера второго сезона "Триггера" состоится 7 января на "Кинопоиске", позднее его покажут в телевизионном эфире. "После событий, которые произошли в финале первого сезона, ни один человек не мог бы выйти сухим из воды и остаться прежним. Стрелецкий должен был измениться, и это отражено в новом сезоне, на это сделан упор - иной внешний вид, перемены во внутреннем мире, иное отношение героя к жизни, своим проблемам и проблемам пациентов и так далее. <…> За каждого пациента Стрелецкий теперь хватается как за некую соломинку, поддерживающую его интерес к жизни, и порой он делает это достаточно агрессивно по отношению к проблеме, с которой приходит пациент", - поделился актер.

Матвеев подчеркнул, что непримиримость героя в продолжении проекта связана с тем, что он "жаждет избавить людей и окружающий мир от боли, которую он испытал сам".

Над вторым сезоном "Триггера" работали шоураннер и автор идеи сериала Александра Ремизова, автор сценария Андрей Золотарев, оператор Николай Богачев. К команде присоединился режиссер-постановщик Игорь Твердохлебов, которого Матвеев назвал "важным прибавлением в творческом семействе".

"За этот долгий, напряженный и очень непростой съемочный период, который длился чуть больше полугода, Игорь стал для меня очень близким человеком и одним из важнейших профессиональных открытий 2021 года. Он очень здорово держал энергетическую составляющую процесса съемок. Заходить в съемочный процесс на такую дистанцию непросто, это как принять участие в марафоне. <…> Кроме того, к моменту запуска второго сезона сериал уже зарекомендовал себя и среди зрителей, и среди профессиональной аудитории. Я отдаю должное смелости Игоря, который подошел к работе со своим видением ритма, драматургии, существования героев в пространстве", - подчеркнул актер.

О проекте "Триггер"

Сериал рассказывает о психологе Артеме Стрелецком - стороннике шоковой терапии. Он постоянно провоцирует клиентов и намерено выталкивает из зоны комфорта, чтобы решить их проблемы. В продолжении проекта Стрелецкий решает выйти из клиники, где провел больше года, восстанавливаясь после событий первого сезона, когда узнает о гибели близкого человека. Второй сезон состоит из 16 эпизодов, которые будут выходить раз в неделю.

Пилотную серию "Триггера" показали в Каннах в 2018 году на ежегодном рынке аудиовизуальной продукции MIPCOM. Российская премьера сериала состоялась в феврале 2020 года на Первом канале. "Триггер" получил премии "Золотой орел" в номинациях "Лучший телевизионный сериал" и "Лучший актер на ТВ", его зрительский рейтинг на "Кинопоиске" - 7,8. Производством картины занималась продюсерская компания "Среда".