Уилл Смит получил "Золотой глобус" за лучшую роль в драме

Награду Смит получил за роль в киноленте "Король Ричард" (King Richard, 2021). Одним из основных соперников актера был британец Бенедикт Камбербэтч, сыгравший в фильме "Власть пса" (The Power of the Dog, 2021).

В этом году организаторы отказались от традиционной трансляции награждения. В феврале 2021 года газета Los Angeles Times сообщила о полном отсутствии в жюри премии темнокожих представителей, за что Ассоциация иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде (HFPA), подверглась резкой критике со стороны экспертного сообщества и представителей киноиндустрии. Телекомпания Эн-би-си, которая вела трансляцию, заявила, что не будет организовывать ее в 2022 году из-за того, что жюри, состоящее из 87 журналистов, не отражает в достаточной степени разнообразие американского общества.

Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение.