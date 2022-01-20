Популярность "Пушкинской карты" среди молодежи Воронежской области впечатлила Мишустина

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Масштабы распределения "Пушкинской карты" среди школьников и студентов Воронежской области впечатлили премьер-министра РФ Михаила Мишустина, на встрече с губернатором региона Александром Гусевым он назвал результат приличным.

В музей, театр, на концерт — за счет государства.

В музей, театр, на концерт — за счет государства. Что такое Пушкинская карта

Во время беседы с губернатором Михаил Мишустин поинтересовался, сколько детей в Воронежской области пользуются "Пушкинской картой", напомнив, что с 1 февраля до 2 тыс. рублей по программе можно будет потратить на билеты на отечественные фильмы.

"Мы активно в это выключились. Около 3 тыс. карт таких распределено", - сообщил губернатор. Премьер-министра впечатлила названная цифра. "Ого, очень прилично", - ответил Мишустин.