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Популярность "Пушкинской карты" среди молодежи Воронежской области впечатлила Мишустина

В регионе распространено около 3 тыс. карт

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Масштабы распределения "Пушкинской карты" среди школьников и студентов Воронежской области впечатлили премьер-министра РФ Михаила Мишустина, на встрече с губернатором региона Александром Гусевым он назвал результат приличным.

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Во время беседы с губернатором Михаил Мишустин поинтересовался, сколько детей в Воронежской области пользуются "Пушкинской картой", напомнив, что с 1 февраля до 2 тыс. рублей по программе можно будет потратить на билеты на отечественные фильмы.

"Мы активно в это выключились. Около 3 тыс. карт таких распределено", - сообщил губернатор. Премьер-министра впечатлила названная цифра. "Ого, очень прилично", - ответил Мишустин.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияВоронежская область
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