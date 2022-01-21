В "Сатириконе" состоится премьера спектакля "Р" Юрия Бутусова

"Пошел какой-то этап, и я почувствовал, что нам не хватает слов. Это мое какое-то личное ощущение. Возможно, мне захотелось каким-то образом на эти слова, которые, в общем, достаточно знакомы, как-то более откровенно, более современным текстом отреагировать. <…> На репетициях наши разговоры и обсуждения пьесы Гоголя показались мне содержательными и очень интересными. Захотелось пойти таким путем, чтобы мы попытались, оттолкнувшись от Гоголя, создать какой-то новый текст, новую какую-то историю. Это рефлексия и наш разговор с Гоголем", - заявил журналистам накануне премьеры Бутусов.

По его словам, в этой пьесе затронуты все важнейшие социальные и общественные вопросы нашей страны, но из-за "замыленного" отношения к произведению и личности главного героя потерялось понимание и глубина пьесы. "Мне кажется, что это совсем не пустой человек. Или, может быть, это даже и не человек - это какая-то идея, что-то еще. Мне хотелось как-то разобраться, кто этот Хлестаков. Для меня он находится в ряду Башмачкина, маленьких людей русской литературы", - сказал режиссер.

Драматургическое прочтение классического текста гоголевской комедии специально для "Сатирикона" создал Михаил Дурненков. И режиссер, и драматург назвали создание пьесы живым процессом. "Живой путь создания текста, и сценического текста в том числе, для меня был самым важным", - признался Бутусов. Как отметил Дурненков, классический текст Гоголя остается гениальным, а работа над пьесой для авторов стала процессом актуализации.

"В целом живой процесс создания пьесы можно назвать словом "актуализация". Резкий, беспощадный текст Гоголя за многие годы превратился в уютную комедию про милых и смешных провинциальных чиновников. И, конечно, в этом виноват не сам текст, который как был гениальным, так и остался, а его жанровое прочтение театром, где от многочисленных повторов неожиданность и резкость гениального юмора "Ревизора" слабеет, затирается и перестает воздействовать на зрителя", - привели в пресс-службе слова драматурга.

Вернуть остроту пьесе

Премьерные показы состоятся 21, 22 и 23 января. В спектакле заняты художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин, актеры Тимофей Трибунцев, Алена Разживина, Марьяна Спивак, Антон Кузнецов, Даниил Пугаев, Ярослав Медведев и др.

"В наши дни зло совсем распоясалось. Раньше оно рядилось под добро, злодей лицедействовал, актерничал, пытался изображать приличного человека. Но сейчас время идущей в наступление подлости, и зло стало откровенно неприкрытым. Вот как снова сделать эту великую пьесу Гоголя острой, шоковой и зубастой? <…> Над этим мы работаем", - привели в театре высказывания худрука.

"Р" - шестая постановка Бутусова в "Сатириконе". Режиссер назвал взаимоотношения с этим театром и его худруком глубокими и тесными. "Я думаю, что театр сейчас находится в драматической ситуации. И мне было важно сюда прийти именно в этот период, потому что то, что происходит с театром, я ощущаю как ситуацию катастрофическую", - сказал Бутусов.

Здание театра "Сатирикон" было закрыто на реконструкцию в июле 2015 года. Труппа играет на сцене "Планеты КВН". "Сатирикон" сможет вернуться в свое здание в 2023 году, сообщил ТАСС ранее Константин Райкин. Из-за "кочевой" жизни театр постоянно сталкивается с трудностями, например, большие перерывы по времени между спектаклями несут риски их снятия с репертуара, отмечал худрук на сборе труппы. Тем не менее театр анонсировал ряд премьер в этом сезоне. Помимо "Р", это будут спектакли "Гроза" и "Сны Симоны Машар".