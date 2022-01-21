Башмет заявил, что Урин умеет найти баланс между традицией и развитием в управлении ГАБТ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Генеральный директор Большого театра России Владимир Урин умеет найти баланс между сохранением традиций и развитием. Такое мнение в беседе с ТАСС высказали его коллеги-управленцы и звезды отечественной классической сцены.

Ранее в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении полномочий Урина на посту гендиректора Большого театра на 5 лет.

"Главное, что могу про него сказать, учитывая наше многолетнее знакомство и дружбу, - он для меня олицетворение понятия "человек на своем месте", - отметил дирижер, глава Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" и камерного ансамбля "Солисты Москвы" Юрий Башмет. - Быть директором Большого театра очень непросто. Замечательно, что сейчас Большой театр нашел удивительный баланс между сохранением уникальных традиций и многоплановым развитием. Поэтому хочу поздравить не только Владимира Георгиевича, но и всех нас с его переназначением". Глава Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев также передал коллеге и коллективу ГАБТ пожелания здоровья и больших успехов.

Солистка Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, который Урин возглавлял до назначения в ГАБТ в 2013 году, Хибла Герзмава назвала в числе главных качеств Урина "любовь к людям и музыке, уважение". "Это достойнейший человек, который может быть во главе Большого театра, - подчеркнула оперная дива. - Я при нем выросла в Театре Станиславского и Немировича-Данченко, я его очень уважаю, люблю и ценю нашу дружбу".

"Мы и наши артисты, в первую очередь Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, очень рады поздравить с очередным назначением Владимира Георгиевича, - сказал ТАСС руководитель концертного агентства Berin Iglesias Holding, которое является представителем Нетребко и Эйвазова в России, Максим Берин. - Он талантливый и опытный руководитель, безусловный лидер и форвард в своей передовой отрасли. Желаем процветания ему лично и Большому театру в такие непростые для всего мирового искусства времена".

Урин был назначен гендиректором Большого театра в июле 2013 года. До этого он возглавлял Московский академический музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко. Среди профессиональных наград Урина - премия Дягилева "За вклад в развитие современного танца в России", международная премия им. К. С. Станиславского "За вклад в развитие российского театрального дела", приз "Душа танца", учрежденный журналом "Балет" совместно с Министерством культуры России. Ему присвоено почетное звание "Заслуженный деятель искусств РФ".