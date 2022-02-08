Музей Бродского в Петербурге посвятит будущую выставку литературоведу Валентине Полухиной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Музей Иосифа Бродского "Полторы комнаты" в Санкт-Петербурге планирует представить выставку, посвященную работе литературоведа Валентины Полухиной. Об этом во вторник сообщается в Instagram музея.

8 февраля стало известно, что Валентина Полухина, которая являлась крупнейшим в мире исследователем творчества Бродского, умерла в Лондоне на 86-м году жизни.

Полухина взяла около двухсот интервью у людей, знавших Бродского. Многие из них впоследствии были опубликованы в сборниках под общим названием "Иосиф Бродский глазами современников". Но в книги вошли не все интервью - в полном объеме они сохранились в ее архиве. В 2017 году она передала его фонду петербургского музея. "Сейчас мы готовим выставку, посвященную работе Валентины Полухиной и основанную на переданных ею важных исследовательских материалах", - говорится в сообщении.

В Музее "Полторы комнаты" напомнили, что вместе с мужем поэтом и переводчиком Дэниелом Вайссбортом Полухина создала "Антологию современных русских поэтесс". В 1995 году вместе с принцем Майклом Кентским и поэтом Шеймусом Хини она учредила "Фонд русских поэтов": с его помощью она привезла в Великобританию несколько десятков русских поэтов и открыла для англоязычного мира современную русскую поэзию.

Кроме того, Полухина приняла активное участие в создании фонда стипендий памяти Иосифа Бродского в Риме (Стипендия Бродского - Спендера). Она присуждается за лучший перевод русской поэзии на английский язык.

О Полухиной

Полухина родилась 18 июня 1936 года в Сибири. Окончила Тульский педагогический институт (1959) и аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова (1971), преподавала в московском Университете дружбы народов. Эмигрировала из СССР в 1973 году. В Великобритании работала в Килском университете в графстве Стаффордшир.

Полухина была награждена медалью Пушкина за вклад в развитие русского языка и культуры, а также почетной медалью Королевского литературного общества Великобритании.