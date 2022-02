Первая за шесть лет композиция Адель получила премию BRIT Awards в номинации "Песня года"

ЛОНДОН, 9 февраля. /ТАСС/. Композиция Easy on Me британской певицы Адель удостоилась престижной музыкальной премии BRIT Awards в номинации "Песня года". Трансляция церемонии объявления победителей велась во вторник вечером в эфире телеканала ITV.

Трек Easy on Me, выпущенный исполнительницей в ноябре прошлого года и ставший первым для нее за шесть лет, опередил 14 других композиций, включая Obsessed With You рэпера Central Cee, Bad Habits музыканта Эда Ширана, Heat Waves рок-группы Glass Animals, Little Bit of Love инди-музыканта Тома Греннана, Remember Бекки Хилл и Дэвида Гетты и Cold Heart Элтона Джона и Дуа Липы.

Кроме того, Адель досталась премия в номинации "Музыкант года". Она боролась за победу в этой категории с Эдом Шираном, рэпером Дэйвом, рэп-исполнительницей Little Simz и автором-исполнителем Сэмом Фендером. Награда "Музыкант года" вручалась впервые. В ноябре прошлого года учредители премии заявили, что эта "гендерно-нейтральная" номинация придет на смену категориям "Лучший исполнитель" и "Лучшая исполнительница", победа в которых в 2021 году досталась певице Дуа Липе и рэперу J Hus. Также Адель стала обладательницей премии в категории "Альбом года".

В номинации "Группа года" премия была присуждена рок-коллективу Wolf Alice. Его конкурентами были рэп-дуэт D-Block Europe, поп-трио Little Mix, играющая в жанре инди-поп группа London Grammar и рокеры Coldplay. Победу в номинации "Лучший новый артист" одержала Little Simz, конкуренцию которой составляли Central Cee, исполнительницы Griff, Джой Крукс, а также Self Esteem.

Премию в категории "Иностранный музыкант года" получила американская певица Билли Айлиш. Вместе с ней на награду претендовали рэпер Lil Nas X, исполнительница Doja Cat, поп-певицы Оливия Родриго и Тейлор Свифт. В свою очередь в номинации "Иностранная группа года" победил американский дуэт Silk Sonic, который состоит из певца Бруно Марса и рэпера Anderson Paak: они опередили шведскую группу ABBA, итальянцев Maneskin, южнокорейский поп-коллектив BTS и американскую рок-группу The War on Drugs.

Церемония вручения наград в 13 номинациях состоялась на лондонском стадионе O2 Arena. BRIT Awards была учреждена Британской ассоциацией звукозаписывающей индустрии в 1977 году. Эта премия считается британским аналогом американской Grammy. В прошлом лауреатами BRIT Awards становились группы The Beatles и Oasis, Робби Уильямс, Элтон Джон и многие другие.