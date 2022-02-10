На сцене Малого театра в марте представят спектакль-ораторию Павловича "Циолковский"

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Спектакль-ораторию "Циолковский" в постановке Бориса Павловича 15 марта представят актеры Театра драмы им. Ф. Волкова на сцене Государственного академического Малого театра. Об этом ТАСС сообщил директор Волковского театра Айрат Тухватуллин.

Премьера спектакля-оратории о жизни ученого Константина Циолковского состоялась 3 апреля 2021 года на исторической сцене Театра драмы им. Ф. Волкова в Ярославле, старейшего театра России. В этом году спектакль претендует на премию "Золотая маска" в семи номинациях.

"Наш выезд в Москву, в Малый театр, со спектаклем "Циолковский" состоится 15 марта. Показ спектакля пройдет в рамках фестиваля "Золотая маска". Спектакль представлен в семи номинациях, это нонсенс для драматического спектакля", - сказал Тухватуллин.

В постановке Павлович обратился к годам жизни Циолковского в Калуге перед Русско-японской войной. Как ранее отмечал режиссер, это история мечты, рассказ о человеке, который пытается поколебать основы мироздания. Обратиться к форме спектакля-оратории режиссера подтолкнула автобиография Циолковского, в которой говорится, что ученый любил напевать. В постановке для главного героя мир звучит иначе, чем для остальных персонажей.

Также в спектакле использованы фрагменты поэм Николая Заболоцкого "Безумный волк" и "Деревья". Заболоцкий переписывался с Циолковским, детство обоих было связано с Вяткой. Поэма "Безумный волк", по мнению Павловича, написана о Циолковском.

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова, который был режиссером, актером, художником и предпринимателем. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России". Волковский театр имеет статус особо ценного объекта культурного наследия народов РФ.