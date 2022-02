Мессия поколения Х. Мучения и падения Курта Кобейна

У трека Come As You Are очень простой смысл, который легко улавливается. Это трек о принятии. О том, что надо не просто смириться с тем, кто ты есть сам, но и так же относиться к окружающим.

Знаменитая Smells Like Teen Spirit — про подростковую вечеринку, где происходят самые предсказуемые вещи: все веселятся, выпивают, еще что-то делают, что нельзя произносить вслух. Потому и Кобейн использует некоторые метафоры в тексте. Например, gun — это вовсе не ружье, a mulatto и an albino — тоже не мулаты и альбиносы, ну а что такое my libido, думаю, понятно без уточнения. Так он в нескольких словах и предложениях описывает круг интересов молодежи своего времени.

Lithium тоже не про третий элемент таблицы Менделеева, а про успокоительное, которое изготавливают на основе солей лития. Сам Курт Кобейн рассказывал, что это история о человеке, который потерял свою возлюбленную, а утешение находит в религии. "Религия — опиум для народа", — вспоминал Кобейн цитату Маркса. Вот почему друзей главный герой находит в своей голове и он так счастлив.