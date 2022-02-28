Фильм "Анчартед: на картах не значится" вновь возглавил кинопрокат в РФ и СНГ в выходные

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Американский приключенческий боевик "Анчартед: на картах не значится" в третий раз подряд стал лидером кинопроката в России и странах СНГ, собрав 135 млн рублей за минувшие выходные. Об этом в понедельник свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 24 по 27 февраля.

"Смерть на Ниле": беззубо и предсказуемо, но с красивой картинкой

Картина режиссера Рубена Фляйшера вышла в российский прокат 10 февраля. По сюжету два искателя приключений Нейтан Дрейк и Виктор Салливан по прозвищу Салли отправляются в свое первое путешествие в поисках сокровищ. Герои также надеются найти улики, которые приведут их к давно потерянному брату Нейтана. Главные роли исполнили Том Холланд, Марк Уолберг, Тати Габриэль, Антонио Бандерас и другие актеры.

Второе место заняла отечественная спортивная драма "Мистер нокаут" режиссера Артема Михалкова, собравшая 60,3 млн рублей за выходные. В сюжете фильма история жизни легендарного советского боксера Валерия Попенченко, чемпиона СССР, Европы и победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио. Картина вышла в прокат 23 февраля, главные роли исполнили Виктор Хориняк, Сергей Безруков и Ангелина Стречина.

На третьем месте оказался детектив "Смерть на Ниле", собравший 59,3 млн рублей за выходные. Экранизация одноименного романа Агаты Кристи режиссера Кеннета Браны вышла в российский прокат 10 февраля. Детектив Пуаро, отвлекаясь от собственного отдыха, расследует загадочное убийство на борту роскошного круизного парохода, плывущего по Нилу. Роли в картине исполнили Кеннет Брана, Галь Гадот, Арми Хаммер, Эмма Маккей и др.