В России создадут не менее 75 мультимедиагидов к выставкам в 2022 году

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Государственные и муниципальные музеи планируют создать по меньшей мере 75 мультимедиагидов к экспозициям в рамках национального проекта "Культура". Об этом сообщается на портале "Культура.РФ" в среду.

Для создания мультимедиагидов с технологией дополненной реальности будет использована цифровая платформа "Артефакт".

Уточняется, что в отборе выставочных проектов на создание мультимедиагидов победила 81 экспозиция. Среди них выставка "Подвиг армии" Музея Победы (г. Москва), выставка "Главный дом усадьбы А.П.Чехова в Мелихове" в музее-заповеднике А.П.Чехова "Мелихово" (Московская область), выставка "М.А.Шолохов. Время и судьба" в Государственном музее-заповеднике М.А.Шолохова (Ростовская область).

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки.