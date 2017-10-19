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Власти Екатеринбурга закупят планшеты с опцией гида на 8 языках для гостей ЧМ-2018

Спорт
19 октября, 15:09 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, октября. /ТАСС

По условиям заказа, до конца нынешнего года будет закуплено 500 мультимедийных гидов стоимостью 6,4 тыс. рублей каждый

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Администрация Екатеринбурга закупит 500 мультимедийных планшетов на восьми языках к чемпионату мира по футболу 2018 года. Соответствующий заказ размещен на сайте госзакупок.

"Объектом закупки является оказание услуг по изготовлению сувенирной продукции - мультимедиагиды по городу Екатеринбургу на восьми языках. Формат мультимедиагида предполагает гибридную подачу информации о достопримечательностях Екатеринбурга: аудиорассказы и текстово-графические блоки. В качестве основы... выступает карта-схема города в дизайнерском оформлении", - говорится в техническом задании.

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Исходя из условий заказа, до конца нынешнего года будет закуплено 500 мультимедийных гидов стоимостью 6,4 тыс. рублей каждый. Комплект состоит из планшета с презентацией, наушников, зарядного устройства и кабеля. Во внешнем оформлении устройства будет использована символика Екатеринбурга. При помощи гаджетов гости смогут изучать туристические маршруты, историю и архитектурные объекты города. Общая стоимость закупки составит 3,2 млн рублей.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации, планшеты предназначены для иностранных делегаций и команд, которые приедут в Екатеринбург.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.

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