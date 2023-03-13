Мультфильм "Пиноккио Гильермо дель Торо" получил премию "Оскар"

С ним конкурировали картины "Марсель, ракушка в ботинках" (Marcel the Shell with Shoes On, 2021), "Кот в сапогах 2: последнее желание" (Puss in Boots: The Last Wish, 2022), "Я краснею" (Turning Red, 2022) и "Морской монстр" (The Sea Beast, 2022)

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Мультфильм "Пиноккио Гильермо дель Торо" (Guillermo del Toro's Pinocchio, 2022) удостоен премии "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм". Об этом объявлено на проходящей в воскресенье 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, трансляцию которой ведет телекомпания ABC.

В мультфильме по мотивам сказки "Приключения Пиноккио" итальянского писателя Карло Коллоди рассказывается о деревянной кукле, которая превращается в настоящего мальчика. Ранее мультфильм, режиссером которого выступил оскароносный Гильермо дель Торо, был также удостоен премии "Золотой глобус".

Конкуренцию в борьбе за "Оскар" ему составляли мульфильмы "Марсель, ракушка в ботинках" (Marcel the Shell with Shoes On, 2021), "Кот в сапогах 2: последнее желание" (Puss in Boots: The Last Wish, 2022), "Я краснею" (Turning Red, 2022) и "Морской монстр" (The Sea Beast, 2022).

95-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств проходит в театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).