13 марта, 00:36 Премия "Оскар" Мультфильм "Пиноккио Гильермо дель Торо" получил премию "Оскар"

Кинорежиссер Гильермо дель Торо получает награду за лучший анимационный фильм © AP Photo/ Chris Pizzello

С ним конкурировали картины "Марсель, ракушка в ботинках" (Marcel the Shell with Shoes On, 2021), "Кот в сапогах 2: последнее желание" (Puss in Boots: The Last Wish, 2022), "Я краснею" (Turning Red, 2022) и "Морской монстр" (The Sea Beast, 2022)