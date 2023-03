Российская документальная короткометражка "Выход" не получила "Оскар"

Награду присудили индийскому фильму "Заклинатели слонов"

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Короткометражная документальная лента "Выход" (Haulout, 2022) Максима и Евгении Арбугаевых из Якутии не получила премию "Оскар" в категории "Лучший короткометражный документальный фильм", награда досталась индийскому фильму "Заклинатели слонов" (Elephant Whisperers, 2022). Об этом объявлено на проходящей в воскресенье 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, трансляцию которой ведет телекомпания ABC.

Конкуренцию российской и индийской лентам составляли американские фильмы "Как измеряется год?" (How Do You Measure a Year, 2021), "Эффект Марты Митчелл" (The Martha Mitchell Effect, 2022) и "Незнакомец у ворот" (Stranger at the Gate, 2022).

Картина "Выход" была снята в 2020 году, съемки длились в течение трех месяцев. Фильм рассказывает о полевом сезоне морского биолога Максима Чикалева на побережье Северного Ледовитого на Чукотке. Исследователь северной фауны на протяжении 10 лет наблюдает за самым большим на планете лежбищем моржей.

Арбугаевы родились в поселке Тикси Булунского района Якутии. Евгения Арбугаева - фотограф-документалист, ее брат Максим Арбугаев является победителем различных международных кинофестивалей. Снятый Кристианом Фраем из Швейцарии и Максимом Арбугаевым фильм "Генезис 2.0" (Genesis 2.0, 2018) о сборщиках бивней мамонта и исследователях вымерших животных на севере Якутии был отмечен призом за операторскую работу фестиваля независимого кино Sundance в США.

Церемония вручения премии "Оскар" проходит в театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). На "Оскар" могут выдвигаться картины, находившиеся в кинопрокате на территории округа Лос-Анджелес не менее семи дней подряд в календарный год, предшествующий году вручения премии. Статуэтка "Оскар" изображает рыцаря, стоящего на катушке из киноленты и держащего перед собой длинный меч. Ее высота - 34 см, масса - 3,85 кг. Премия присуждается в 23 номинациях.