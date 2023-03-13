13 марта, 02:53
Премия "Оскар"

Фильм "Аватар: путь воды" получил премию "Оскар" за лучшие визуальные эффекты

Среди претендентов на награду также были киноленты "Бэтмен", "На Западном фронте без перемен", "Черная Пантера: Ваканда навеки" и "Топ Ган: Мэверик"

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Фильм "Аватар: путь воды" (Avatar: The Way of Water, 2022) режиссера Джеймса Кэмерона получил премию "Оскар" в категории "Лучшие визуальные эффекты". Об этом объявлено на проходящей в воскресенье 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, трансляцию которой ведет телекомпания ABC.

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На награду в этой номинации также претендовали киноленты "Бэтмен" (The Batman, 2022) Мэтта Ривза, "На Западном фронте без перемен" (Im Westen nichts Neues, 2022) режиссера Эдварда Бергера, "Черная Пантера: Ваканда навеки" (Black Panther: Wakanda Forever, 2022) Райана Куглера и "Топ Ган: Мэверик" (Top Gun: Maverick, 2022) Джозефа Косински.

95-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств проходит в театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).  

Теги:
СШАПремия "Оскар"
© Информационное агентство ТАСС
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