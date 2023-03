Фильм "Всё везде и сразу" получил "Оскар" за лучший оригинальный сценарий

Награду вручили сценаристам Дэну Квану и Дэниэлу Шайнерту, которые выступили режиссерами ленты

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Фильм "Всё везде и сразу" (Everything Everywhere All at Once, 2021) получил премию "Оскар" в номинации "Лучший оригинальный сценарий". Об этом объявлено в воскресенье на 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, трансляцию которой ведет телекомпания ABC.

Награду забрали сценаристы Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт, которые также выступили режиссерами картины. В этой категории также конкурировали ленты "Банши Инишерина" (The Banshees of Inisherin, 2022) Мартина Макдоны, "Фабельманы" (The Fabelmans, 2022) Стивена Спилберга, "Тар" (Tar, 2022) Тодда Филда и "Треугольник печали" (Triangle of Sadness, 2022) Рубена Эстлунда.

Лента "Всё везде и сразу" рассказывает о борьбе женщины со злом в параллельных вселенных. Фильм сочетает элементы комедии абсурда, научной фантастики, боевика о восточных единоборствах, фэнтези и мультфильма.

Победу в номинации "Лучший адаптированный сценарий" одержал фильм "Говорят женщины" (Women Talking, 2022). Режиссер ленты Сара Полли самостоятельно адаптировала одноименный роман Мириам Тейвз, повествующий о жизни женщин в изолированной религиозной колонии в наше время.

Церемония проходит в театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).