Режиссеры Кван и Шайнерт получили премию "Оскар" за работу над фильмом "Всё везде и сразу"

На награду также претендовали Стивен Спилберг, Мартин Макдона, Тодд Филд и Рубен Эстлунд

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Режиссеры фильма "Всё везде и сразу" (Everything Everywhere All at Once, 2021) Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт получили премию "Оскар" за лучшую режиссуру. Об этом объявлено на проходящей в воскресенье 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, трансляцию которой ведет телекомпания ABC.

Конкуренцию режиссерскому дуэту составляли Стивен Спилберг ("Фабельманы", The Fabelmans, 2022), Мартин Макдона ("Банши Инишерина", The Banshees of Inisherin, 2022), Тодд Филд ("Тар", Tar, 2022) и Рубен Эстлунд ("Треугольник печали", Triangle of Sadness, 2022).

Лента "Всё везде и сразу" рассказывает о борьбе женщины со злом в параллельных вселенных. Фильм сочетает элементы комедии абсурда, научной фантастики, боевика о восточных единоборствах, фэнтези и мультфильма.

95-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств проходит в театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).