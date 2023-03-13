13 марта, 03:15,
обновлено 13 марта, 04:04
Премия "Оскар"

Режиссеры Кван и Шайнерт получили премию "Оскар" за работу над фильмом "Всё везде и сразу"

На награду также претендовали Стивен Спилберг, Мартин Макдона, Тодд Филд и Рубен Эстлунд

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Режиссеры фильма "Всё везде и сразу" (Everything Everywhere All at Once, 2021) Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт получили премию "Оскар" за лучшую режиссуру. Об этом объявлено на проходящей в воскресенье 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, трансляцию которой ведет телекомпания ABC.

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Конкуренцию режиссерскому дуэту составляли Стивен Спилберг ("Фабельманы", The Fabelmans, 2022), Мартин Макдона ("Банши Инишерина", The Banshees of Inisherin, 2022), Тодд Филд ("Тар", Tar, 2022) и Рубен Эстлунд ("Треугольник печали", Triangle of Sadness, 2022).

Лента "Всё везде и сразу" рассказывает о борьбе женщины со злом в параллельных вселенных. Фильм сочетает элементы комедии абсурда, научной фантастики, боевика о восточных единоборствах, фэнтези и мультфильма.

95-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств проходит в театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).  

Теги:
СШАПремия "Оскар"
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