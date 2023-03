Йео получила "Оскар" в категории "Лучшая актриса" за роль в фильме "Всё везде и сразу"

На награду претендовали Кейт Бланшетт, Ана де Армас, Андреа Райзборо и Мишель Уильямс

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Малайзийская актриса китайского происхождения Мишель Йео получила премию "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" за роль в картине "Всё везде и сразу" (Everything Everywhere All at Once, 2021). Об этом объявлено на проходящей в воскресенье 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, трансляцию которой ведет телекомпания ABC.

Ранее за роль в этом фильме Йео получила премию "Золотой глобус".

На награду также были номинированы австралийка Кейт Бланшетт за роль в ленте "Тар" (Tar, 2022), кубино-испанская актриса Ана де Армас за фильм "Блондинка" (Blonde, 2022), англичанка Андреа Райзборо за картину "Ради Лесли" (To Leslie, 2022) и американка Мишель Уильямс за ленту "Фабельманы" (The Fabelmans, 2022).

Картина "Всё везде и сразу" режиссеров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта рассказывает о борьбе женщины со злом в параллельных вселенных. Фильм сочетает элементы комедии абсурда, научной фантастики, боевика о восточных единоборствах, фэнтези и мультфильма.

Церемония проходила в театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).