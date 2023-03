Лента "Всё везде и сразу" получила премию "Оскар" в главной категории "Лучший фильм"

Среди претендентов на награду были картины - "Фабельманы", "Аватар: путь воды", "Говорят женщины", "На Западном фронте без перемен"

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Картина "Всё везде и сразу" (Everything Everywhere All at Once, 2021) Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта удостоена премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм". Об этом объявлено на проходящей в воскресенье 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, трансляцию которой ведет телекомпания ABC.

Лента рассказывает о борьбе женщины со злом в параллельных вселенных. Фильм сочетает элементы комедии абсурда, научной фантастики, боевика, фэнтези и мультфильма.

Кинокритики предрекали победу в основной категории именно этой ленте, ставшей в этом году лидером по числу номинаций на "Оскар". Картина "Всё везде и сразу" была представлена в общей сложности в 11 категориях и была отмечена статуэткой в 7 из них.

Конкуренцию фильму Квана и Шайнерта составляли картины "Фабельманы" (The Fabelmans, 2022) Стивена Спилберга, "Аватар: путь воды" (Avatar: The Way of Water, 2022) Джеймса Кэмерона, "Говорят женщины" (Women Talking, 2022) Сары Полли, "На Западном фронте без перемен" (Im Westen nichts Neues, 2022) Эдварда Бергера. На "Оскар" в главной категории также претендовали фильмы "Банши Инишерина" (The Banshees of Inisherin, 2022) Мартина Макдоны, "Элвис" (Elvis, 2022) База Лурмана, "Тар" (Tar, 2022) Тодда Филда, "Топ Ган: Мэверик" (Top Gun: Maverick, 2022) Джозефа Косински и "Треугольник печали" (Triangle of Sadness, 2022) Рубена Эстлунда.

95-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств состоялась в театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).