Little Big и Гребенщиков сообщили об отмене своих концертов на Бали

Мероприятия отменили по техническим причинам

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Группа Little Big и музыкант Борис Гребенщиков (признан в РФ иноагентом) сообщили об отмене своих концертов на острове Бали. Об этом артисты написали в своих аккаунтах в Facebook и Instagram (запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Наш концерт на Бали отменен. По техническим причинам", - написал Гребенщиков.

Его выступление должно было состояться 23 марта на площадке Parq Ubud. Там же 16 марта должны были выступить Little Big, но их концерт теперь перенесен на 8 апреля.

"Наш концерт на Бали по техническим причинам перенесен с 16 марта 2023 года на 8 апреля 2023 года. Все купленные на 16 марта билеты будут действительны [на выступлении] 8 апреля", - сообщили они.

В обоих случаях представители площадки подтвердили отмену концертов. Причины при этом не называются.

Ранее в марте на Бали отменили концерт шоумена Михаила Шаца (признан в РФ иноагентом) из-за проблем с иммиграционной службой, артист вскоре покинул страну. Во вторник стало известно о задержании на острове российского стэндап-комика Семена Щербакова за попытку нелегально провести выступление.

Все эти инциденты произошли на фоне активных обсуждений жителями курортного острова поведения российских и украинских туристов, которые десятками тысяч приезжали на Бали зимой 2022-2023 годов. В частности, возмущение людей вызвали ряд ДТП с их участием, что привело к запрету туристам арендовать мотоциклы. Губернатор острова Ваян Костер и вовсе попросил центральные власти отменить выдачу гражданам РФ и Украины виз по упрощенной процедуре.