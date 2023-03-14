На Бали арестовали россиянина за незаконную работу комиком

Глава иммиграционного управления специального класса в Денпасаре Теди Рианди отметил, что Семен Щербаков собирался выступить в качестве стендап-комика в конференц-центре "Риверсайд"

ТОКИО, 14 марта. /ТАСС/. Россиянин Семен Щербаков был арестован на Бали в Индонезии за попытку нелегально выступить в качестве стендап-комика. Об этом во вторник сообщил глава иммиграционного управления специального класса в Денпасаре Теди Рианди, слова которого привел индонезийский новостной портал Detik.

"Мы арестовали его [Щербакова] 8 марта, когда он собирался выступить в качестве стендап-комика на Бали в конференц-центре "Риверсайд", - приводит слова Рианди портал. Глава иммиграционного управления также отметил, что после тщательной проверки документов выяснилось, что Щербаков не имел разрешения выступать.

Ранее сообщалось, что власти острова Бали запретили иностранным туристам арендовать мотоциклы после нескольких резонансных ДТП с их участием. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на губернатора Бали Ваяна Костера. По данным агентства, запрет аренды мотоциклов может быть связан с поведением российских и украинских туристов, поскольку в последнее время произошла серия ДТП с их участием.