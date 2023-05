Биография Тины Тёрнер

24 мая 2023 года в возрасте 83 лет умерла американская певица Тина Тернер.

ТАСС рассказывает главное из биографии певицы.

Происхождение, образование, начало карьеры

Тина Тёрнер (Tina Turner; имя при рождении Анна Мэй Буллок; Anna Mae Bullock) родилась 26 ноября 1939 года в городе Натбуш (штат Теннеси, США) в семье рабочих. Родители рано развелись. Она воспитывалась бабушкой, после смерти которой переехала к матери в город Сент-Луис (штат Миссури).

В школьные годы пела в хоре баптистской церкви. В 16-летнем возрасте начала выступать в стиле ритм-энд-блюз в ночных клубах.

Карьера

В 1956 году гитарист Айк Тёрнер пригласил ее в свою группу Kings of Rhythm в качестве бэк-вокалистки, дав ей сценический псевдоним "Маленькая Энн". В 1960 году был создан дуэт "Айк и Тина Тёрнеры", первыми хитами которого стали композиции A Fool in Love (1960) и It’s Gonna Work Out Fine (1961; первая номинация на премию "Грэмми"). В 1966 году дуэт выпустил студийный альбом River Deep - Mountain High, получивший популярность в Европе. В 1969 году альбом вышел и в США, но не имел успеха. В числе последних хитов дуэта - песни Proud Mary (1971), которая принесла Тёрнер первую премию "Грэмми", и Nutbush City Limits (1973). Дуэт распался в 1976 году.

Первый сольный альбом Тёрнер - Tina Turns the Country On! - вышел в 1974 году. В 1975 году. она выпустила второй альбом - Acid Queen. За ними в 1978 году и 1979 году последовали диски Rough и Love Explosion, однако в США они были коммерчески неудачными. В то же время она часто гастролировала по Европе, где ее популярность была заметно выше, чем на родине. Помимо собственных композиций, зрителям и музыкальным критикам также запомнились ее кавер-исполнения песен Ball of Confusion американской группы Temptations и Let’s Stay Together американского певца Эла Грина.

Большим успехом в карьере певицы стал ее пятый сольный альбом - Private Dancer (1984) - было продано порядка 20 млн его копий. В него вошли такие хиты, как Let’s Stay Together, What’s Love Got to Do with It (сингл возглавил хит-парад США) и Better Be Good to Me. Композиции из альбома принесли певице три премии "Грэмми", а также славу "королевы рок-н-ролла". Вдохновленная успехом, Тёрнер в 1985 году оправилась в мировое турне (170 концертов в США, Азии, Европе и Австралии).

В том же году она сыграла главную роль в австралийском фантастическом кинофильме "Безумный Макс - 3: под куполом грома", в котором также исполнила композиции We Don't Need Another Hero и One of the Living (последняя была отмечена премией "Грэмми"). Шестой альбом Тёрнер - Break Every Rule (1986) - стал платиновым в США (продано более 1 млн экземпляров) и некоторых европейских странах. В него, в частности, вошли хиты Typical Male и Back Where You Started (последний получил премию "Грэмми"). В 1987-1988 годы состоялось крайне успешное мировое турне Тёрнер, побившее рекорды зрительских сборов во многих странах. В частности, ее концерт в Рио-де-Жанейро собрал порядка 180 тыс. зрителей и вошел в Книгу рекордов Гиннеса.

В 1988 году вышел первый концертный альбом Тёрнер Tina Live in Europe, куда были включены записи выступлений за 1985-1987 годы. Он был удостоен премии "Грэмми", а три последующих студийных - Foreign Affair (1989), Wildest Dreams (1996) и Twenty Four Seven (1999) - стали платиновыми во многих странах. В 1995 году певица записала песню Golden Eye к одноименному фильму Мартина Кэмпбелла про Джеймса Бонда.

В 2000 году 60-летняя Тёрнер объявила о завершении 40-летней сценической карьеры и дала прощальное турне по странам Северной Америки и Европы, в ходе которого представила свой 10-й и заключительный сольный альбом Twenty Four Seven. Это было одно из самых успешных и прибыльных турне в истории шоу-бизнеса (сборы составили более $100 млн).

К 2005 году общее количество проданных экземпляров звукозаписей Тёрнер превысило 180 млн, ее стали называть одной из самых успешных рок-исполнительниц всех времен. В том же году выпустила DVD "Лучшее - живая коллекция" с 25 избранными хитами своей карьеры. В 2006 году для фильма "Невидимые дети" Тиной Тёрнер и итальянской исполнительницей Элизой Тоффоли был выпущен сингл Teach Me Again, занявший первые строчки хит-парадов Европы.

В мае 2007 года певица вернулась на сцену, выступив в качестве ведущего исполнителя на благотворительном концерте организации помощи детям Cauldwell Children в Лондонском музее естественной истории. В том же году она приняла участие в записи альбома джазового музыканта Херби Хэнкока River: The Joni Letters в качестве приглашенного вокалиста и получила восьмую премию "Грэмми".

В 2008-2009 годы состоялось еще одно успешное турне Тины Тёрнер по Северной Америке и Европе, посвященное 50-летию ее музыкальной карьеры.

Личные сведения

В 1986 году была открыта именная звезда Тины Тёрнер на "Аллее славы" в Голливуде. Дважды она была включена в "Зал славы рок-н-роллла" - в 1991 году в составе дуэта с Айком Тёрнером и в 2021 году лично. В 2008 году журнал Rolling Stone назвал ее величайшей певицей современности. В 2018 году получила награду "Грэмми" за музыкальные достижения. Трижды (1999, 2003, 2012) включалась в зал славы этой премии.

В 1986 году выпустила автобиографию "Я, Тина". В 1993 году она была экранизирована - в картине "На что способна любовь" главную роль сыграла Анджела Бассетт.

В 1962-1978 годы состояла в браке с Айком Тёрнером. В 1960 году у пары родился сын Ронни, кроме того, она воспитывала двух сыновей Айка от предыдущих союзов. Сын Тёрнер от саксофониста группы Kings of Rhythm Раймонда Хилла Крейг (1958) покончил с собой в 2018 году.

С 2013 года была замужем за немецким музыкальным продюсером Эрвином Бахом (до этого был ее спутником долгие годы). Тогда же получила швейцарское гражданство, отказавшись от американского.

В середине 1970-х годов из протестантской веры перешла в буддизм.