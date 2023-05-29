Ленкомовцы почтят память Александра Абдулова

Артисты и сотрудники театра возложат цветы на Ваганьковском кладбище

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Коллектив театра "Ленком Марка Захарова" в понедельник, когда исполнится 70 лет со дня рождения народного артиста РСФСР Александра Абдулова (1953-2008), почтят его память, возложив цветы к могиле актера на Ваганьковском кладбище в Москве. Об этом сообщила ТАСС руководитель литературно-драматургической части театра, помощник директора по творческим вопросам Ирина Горюнова.

"У нас 29 мая будет возложение цветов на Ваганьковском кладбище, придут артисты "Ленкома" и сотрудники театра", - сказала она.

В "Ленком" Абдулов пришел в 1975 году после окончания ГИТИСа. В театре отметили, что актер 33 года вдохновлял своим талантом и работоспособностью коллег по сцене и любящих его зрителей. Накануне в "Ленкоме" прошла экскурсия "Александр Абдулов. Искусство быть героем", посвященная жизни и творчеству артиста.

Воспоминания об Абдулове

По словам народного артиста РСФСР Александра Збруева, Абдулов мог сыграть любую роль. "У него была интуиция. Он не "ковырял" драматургию, а по-настоящему чувствовал, - привели в пресс-службе театра высказывания Збруева. - Со всех сторон говорят, какой он был прекрасный и замечательный. Да, и он так много делал. И как все успевал? Пять фильмов одновременно, театр, друзья. Он не берег себя совершенно. А друзья для него так много значили. Я даже помню, мы поехали на "Кинотавр", а с ним еще человек 10 за его счет. В этом весь он".

Своими воспоминаниями об Абдулове поделился директор театра Марк Варшавер. "Он был очень разнообразный, всякий. Человек очень увлекающийся, человек очень увлеченный какими-то идеями. Он влюблялся и быстро, к сожалению, гас. <…> Он был во всем талантлив. Даже когда что-то предлагал, он фантазировал. Не все воплощалось в жизни, но уже то, что он себе создавал образы, создавал какой-то свой мир, это было интересно", - отметил директор в беседе с журналистами.

Значимой ролью Абдулова директор считает образ лейтенанта Плужникова в спектакле "В списках не значился" по повести Бориса Васильева. В этот спектакль Абдулова пригласил Марк Захаров. Свою уникальность и талант, как отметил Варшавер, актер не раз доказывал на сцене и в кино, особенно в картинах Захарова, где создал большое количество интересных образов.

Народный артист РФ Александр Лазарев вспоминает, что Абдулов обладал невероятным магнетизмом. "Это, наверное, результат огромной души и доброты, которую он дарил людям. Его любили невероятное количество людей. Его обожали, боготворили. Абдулов был притягательным невероятно и влиял на людей, как луна на приливы и отливы. Этот магнетизм проявлялся и на сцене, конечно - от него нельзя было оторвать глаз. Он мог молчать, говорить страстные монологи, дурачиться - все, что угодно делать на сцене - он всегда притягивал к себе внимание зала и коллег", - сказал Лазарев.

А народный артист РФ Сергей Степанченко отметил, что с годами на смену ролей наивных юношей пришли к его коллеге роли более социально ориентированные, масштабные и исповедальные, с тенденцией к трагедийности. "Что ни роль - все разный человек: вроде бы, все одно и то же - лицо то же, глаза те же - но что-то неуловимо другое. Это высший пилотаж", - добавил Степанченко. Слова артистов привели ТАСС в театре.

Об артисте

Александр Абдулов - российский актер и режиссер, народный артист РСФСР. За 30 с лишним лет работы в "Ленкоме" актер создал галерею ярких персонажей, был занят практически во всех самых известных спектаклях. Он играл в "Юноне и Авось" и "Жестоких играх", "Гамлете" и "Поминальной молитве", "Плаче палача" и "Затмении". В кино дебютировал в студенческие годы, исполнив эпизодическую роль десантника Козлова в картине "Про Витю, про Машу и морскую пехоту".

Среди наиболее известных киноработ Абдулова - фильмы "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "С любимыми не расставайтесь", "Чародеи", "Мастер и Маргарита". В общей сложности актер снялся в более чем 110 фильмах и сериалах. В качестве режиссера поставил фильм-концерт "Задворки-3, или Храм должен стать храмом", а также фильмы "Бременские музыканты и компания" и "Лузер" (совместно с Владимиром Фатьяновым).