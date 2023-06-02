Путин очно вручит госпремии деятелям искусства в День России

Большие встречи с представителями этой сферы запланированы на осень, сообщил советник главы государства по культуре Владимир Толстой

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин планирует лично вручить госпремии деятелям культуры 12 июня. Большие встречи с представителями сферы запланированы на осень, сообщил в интервью ТАСС советник главы государства по культуре Владимир Толстой.

"В ближайшие время, например в День России, президент будет награждать государственной премией деятелей искусства и культуры. Конечно, с ними состоится обстоятельный разговор после награждения", - рассказал он.

По словам Толстого, большие встречи с деятелями культуры президент проведет, скорее всего, осенью. "Я думаю, что осенью такие встречи точно состоятся", - сказал он.

Государственные премии вручаются в области науки в технологий, литературы и искусства, а также в сфере гуманитарной деятельности. Торжественная церемония вручения госпремий традиционно проводится в День России.