Музыканты из шести стран приедут на международный конкурс скрипачей в Красноярске

Среди них Армения, Россия, Казахстан и Словения

КРАСНОЯРСК, 14 июня. /ТАСС/. Представители шести стран - Армении, России, Казахстана, Словении, Китая, Японии - заявили о своем участии в Международном конкурсе скрипачей Виктора Третьякова, который пройдет в Красноярске осенью 2023 года. Об этом ТАСС в среду сообщили в исполнительной дирекции конкурса.

"В сентябре в Красноярске пройдет Международный конкурс скрипачей Виктора Третьякова. Сейчас идет заявочная кампания, которая продлится до 20 июня. О желании участвовать уже заявили музыканты из Армении, России, Казахстана, Словении, Китая, Японии. <...> На подмостки концертных залов Красноярской краевой филармонии и Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского выйдут талантливейшие исполнители разных стран мира. Все претенденты в возрасте от 16 до 32 лет", - сообщили в дирекции.

В программу конкурса будут включены произведения композитора Сергея Рахманинова, 150-летие которого отмечается в этом году.

"Общий призовой фонд конкурса составит более 5 млн рублей. В жюри войдут выдающиеся скрипачи современности, большинство из которых - представители жюри Международного конкурса имени Петра Чайковского и крупнейших музыкальных вузов мира", - пояснили в дирекции конкурса.

Народный артист СССР скрипач и дирижер Виктор Третьяков родился в Красноярске. Был главным дирижером Государственного камерного оркестра СССР. Преподавал в Московской консерватории имени Чайковского. Музыкант активно гастролирует, проводит мастер-классы по всему миру.