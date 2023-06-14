Итальянские интриги на французском. Как в Большом театре возобновили балет "Марко Спада"

Пьер Лакотт — мастер французской балетной школы и один из главных реставраторов старинной хореографии. Забытый спектакль XIX века "Марко Спада" он воссоздал специально для Рудольфа Нуреева и Гилен Тесмар в 1981 году в Римской опере. На сцену Большого театра хореограф перенес постановку в 2013-м. В апреле этого года Пьера Лакотта не стало. По словам худрука балетной труппы Махара Вазиева, сегодняшнее возобновление "Марко Спады" — это приношение и благодарность гиганту классического балета. Генеральную репетицию посетила редактор раздела культуры ТАСС Дарья Шаталова.

Зал Исторической сцены, куда иной раз не достать билетов, сегодня почти пустой — только журналисты и работники театра по пять человек на ряд. Получив карт-бланш, занимаю ложу в бельэтаже, чтобы видеть одновременно и сцену, и оркестр. Нарастает приятный гул — музыканты разыгрываются. Занавес открыт: посреди декораций артисты разогреваются перед началом, уже в костюмах. В углу сцены группа детей будто из XIX века — в белых чепчиках и передниках, видимо, учащиеся хореографической академии, которые тоже сегодня участвуют.

По легенде, идею спектакля в свое время предложил чуть ли не сам Наполеон III. Поэтому "Марко Спада" на музыку Даниэля Обера — масштабная трехактная постановка в традициях императорского балета. Сколько артистов участвуют в массовых сценах, точно не может ответить даже худрук, но очевидно, что очень много. В первой картине, после бодрой увертюры, мы видим оживленную итальянскую площадь. На фоне незатейливых декораций — типичного католического собора, кремовых домиков — танцующие крестьяне, которые собрались, чтобы отпраздновать свадьбу. Невеста и жених едут на повозке, украшенной цветами и запряженной настоящим осликом. Свадьба — лейтмотив постановки, с нее спектакль начинается, к ней и подводит в финале.

Сюжет у "Марко Спады" закрученный. Если обычно историю, которая легла в основу балета, можно пересказать на пальцах, ну или, говоря прямо, на ногах, то здесь все гораздо сложнее. Мы сталкиваемся с любовным четырехугольником, где каждая из четырех сторон в итоге зависит от пятой — самого Марко.

Он ведет двойную жизнь: все знают его как аристократа, но на самом деле он разбойник — возглавляет банду преступников, обворовывает вельмож и духовенство, при этом весь город охотится на него. У Марко есть любимая дочь Анжела, которая выросла в приличном обществе и не подозревает о темных делах отца. В нее влюблен князь Федеричи, но жениться он собирается на дочке губернатора Маркизе. При этом за Маркизой ухаживает еще и капитан драгунов граф Пепинелли, а она и не против. Узнав, что ее отец бандит, Анжела понимает, что шансов быть с князем у нее нет, и тоже примыкает к разбойникам. События развиваются стремительно, но в финале Марко Спаде удается соединить всех влюбленных: он похищает Маркизу и Пепинелли, тем самым сводит их. А перед смертью публично заявляет, что Анжела — не его родная дочь, значит, может выйти замуж за князя.

Заканчивается спектакль на трагичной ноте — главный герой умирает под драматическую музыку. Но все предыдущие сюжетные переплетения напоминают комедию дель арте и предполагают много любопытных мизансцен, где герои сбрасывают маски и раскрывают свою сущность. В балете такие моменты действительно есть. Поддерживает стиль дель арте и танец шести арлекинов, которые появляются во втором действии в сцене на балу.

Екатерина Крысанова © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Тем не менее, по словам Екатерины Крысановой, исполнительницы партии Анжелы, спектакль Пьера Лакотта очень тонкий, и важно держать грань, чтобы не уйти в комедийный жанр. "У Пьера всегда все стильно, со вкусом. И ты должен придерживаться этих рамок очень строго, — добавила прима-балерина. — Этот балет тонкий во всем. Это очень сложный технически спектакль <...> Это кружева, которые ты должен плести ногами".

Французский без словаря

За сюжетными перипетиями уследить бывает сложно даже подготовленному зрителю, особенно учитывая, что герои объясняются друг другу в чувствах с завидной регулярностью, да еще и переодеваются по несколько раз за акт. Но акцент Лакотт делал не столько на драматургию, сколько на зрелищность. "Марко Спада" может поставить рекорд по количеству па-де-де и дуэтов, вариаций, вставных номеров, не говоря уже о постоянно движущемся кордебалете. Все танцы растянуты на три акта и приправлены то антуражем балов XIX века с напудренными париками и кринолинами, то разбойничьим колоритом.

При этом "кружева", о которых говорила Екатерина Крысанова, плести ногами приходится абсолютно всем артистам — в основе хореографии Лакотта французская мелкая техника. Она предполагает кропотливую работу стоп и множество трудных, небольших прыжков, например, антраша, когда ноги быстро скрещиваются в воздухе несколько раз и ударяются одна о другую. После размеренных, наполненных плавностью балетов Григоровича, которые преобладают в репертуаре Большого, отдаться французской технике с прыжками в подвижном темпе — непростая задача для каждого артиста. А для "Марко Спады" предусмотрено целых четыре состава исполнителей.

Мария Виноградова © Сергей Карпухин/ ТАСС

Помимо этого, в спектакле довольно много пантомимы — она поддерживает сюжет между сценами и внутри них. "Главное — четко понимать, что ты хочешь сказать жестами, и проговаривать текст внутри себя. Тогда и ты понимаешь, и зритель поймет", — рассказала перед прогоном ведущая солистка Большого театра Мария Виноградова, исполнительница партии Маркизы.

"Нужно, чтобы между двумя артистами был настоящий диалог. Как мы с вами говорим, точно так же мы можем без слов отвечать друг другу в пантомиме", — дополнил премьер Артем Овчаренко. Он, как и Екатерина Крысанова, участвовал в "Марко Спаде" еще в 2013 году и перенимал мастерство у самого Лакотта. И тогда, и теперь он — в заглавной партии. Однако если десять лет назад совсем еще молодой Овчаренко в роли отца-разбойника выглядел не слишком органично (пусть и технически убедительно), сейчас образ стал ему понятнее и ближе, ведь у артиста за эти годы появились двое детей.

Декорации сменяются несколько раз за спектакль, перенося то в роскошные дворцовые залы, то на лесную опушку, то в комнату Маркизы, где она готовится к свадьбе и в окружении своих служанок танцует под белым, объемным, воздушным полотном, напоминающим фату. Красиво решена финальная сцена, в ней воспроизвели оригинальные двухуровневые декорации, которые стали открытием в "Марко Спаде" XIX века: на "втором этаже", на вершине грота, под луной с фонарями появляются крестьянки, на "первом" — гвардейцы ловят Спаду. Сочетание полумрака и света в целом одна из особенностей постановки — например, с бала гости тоже расходятся, точнее, разбегаются (практически в хороводе) со свечами в руках, и выглядит это эффектно.

В целом спектакль воспринимается празднично, жизнерадостно, будто вы побывали на карнавале. И даже смерть главного героя в конце не пробивает на слезу. "Марко Спада" — образцовая балетная феерия, сюжету которой сложно переживать, да, может, и не нужно. Главное здесь — сами танцы, которых получилось бесчисленно много.

Дарья Шаталова