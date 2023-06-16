Богомолов заявил, что образование в творческих вузах отстает от вызовов новой реальности

Режиссер также отметил, что образование в этих учебных заведениях требует системного подхода, анализа сложившейся на сегодняшний день картины мира со стороны государства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Творческие вузы сегодня сталкиваются с большим количеством проблем, образование в них отстает от вызовов, которые возникают в новой исторической реальности. Государство должно уделять этому вопросу больше внимания, в пятницу сообщил художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов.

"По поводу сценаристов, операторов - мы не обращаем внимание в этом отношении на школы. У нас, честно говоря, катастрофа в образовании, и она нарастает. Сценарное образование, киношное, у нас долгое время было в провале. <…> Государство должно обратить существенное внимание на творческие вузы. Потому что там существует большое количество проблем, в том числе в театральной среде, это я знаю точно", - сказал он на сессии "Мультикультурализм vs традиционные ценности: этический аспект в мировой индустрии развлечений и СМИ" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В беседе с ТАСС в кулуарах ПМЭФ Богомолов также отметил, что образование в творческих вузах требует системного подхода, анализа сложившейся на сегодняшний день картины мира со стороны государства.

"В творческих вузах много проблем, связанных с тем, что образование отстает от технологизации, от новых задач, от новых вызовов, в том числе и в новой исторической реальности. И от задачи подготовки Россией максимально крутых специалистов в разных областях - режиссерской, сценарной, изобразительной и прочих. Они ведь собственно и являются той мягкой силой, которая должна завоевывать мир от лица России", - добавил он.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.