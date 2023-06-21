Минкультуры планирует законсервировать 75 произведений искусства в 2023 году

По словам главы министерства Ольги Любимовой, также планируется комплексная реставрация пяти объектов культурного зодчества

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Специалисты Минкультуры России завершили реставрацию 85 объектов культурного наследия в 2022 году. В 2023 году планируется законсервировать 75 объектов, сообщила глава министерства Ольга Любимова.

"В 2023 году планируется провести консервацию 75 объектов культурного наследия и комплексную реставрацию пяти объектов культурного зодчества", - сказала она на итоговой коллегии Минкультуры РФ в среду.

Консервация - это комплекс работ, проводимых реставраторами для предотвращения ухудшения состояния объекта культурного наследия без изменения дошедшего до нас облика.

По словам Любимовой, в 2022 году была завершена консервация 50 объектов культурного наследия, что позволит их спасти от дальнейшего разрушения. Среди отреставрированных в 2022 году объектов - памятник Минину и Пожарскому, павильон "Катальная горка" и другие объекты музея-заповедника Петергофа, рассказала министр.