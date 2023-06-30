На фестиваль "Толстой" в Ясной Поляне возобновили продажу билетов после технического сбоя

Билеты ранее не отображались на сайте мероприятия

ТУЛА, 30 июня. /ТАСС/. Организаторы международного театрального фестиваля "Толстой", который пройдет с 7 по 9 июля в музее-усадьбе "Ясная Поляна" в Тульской области, возобновляют продажу билетов после технического сбоя на сайте мероприятия. Об этом сообщает в пятницу оргкомитет фестиваля.

"Завтра в 12:00 поступит в продажу второй транш билетов. <...> Третий, заключительный, транш мы запустим в понедельник - о времени объявим дополнительно", - говорится в сообщении в группе фестиваля во "ВКонтакте".

В четверг организаторы сообщали, что возникли технические проблемы с билетной системой. Билеты автоматически появились в продаже на сайте платформы Timepad, но перестали отображаться на сайте фестиваля из-за сбоя в работе платформы.

Фестиваль под открытым небом "Толстой" состоится в музее-усадьбе "Ясная Поляна" с 7 по 9 июля, в 2023 году он посвящен "Анне Карениной" - 150 лет назад Лев Толстой начал трудиться над созданием этого романа. Программа фестиваля объединяет спектакли-променады, кинопоказы, детские и образовательные мероприятия. Впервые участие примет Большой театр России, который представит балет Джона Ноймайера "Анна Каренина".

Международный театральный фестиваль "Толстой" проводится на территории музея-усадьбы "Ясная Поляна" с 2016 года. Он организован по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина и пройдет при поддержке Министерства культуры РФ в рамках национального проекта "Культура". В 2021 году фестиваль впервые проходил под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.